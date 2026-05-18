Политика Война на Ближнем Востоке Россия получит уран от Ирана для ядерного оружия: главное о войне на Ближнем Востоке

Всё о конфликте в Персидском заливе за сутки

США требуют у Тегерана отдать обогащенный уран

США требуют у Тегерана отдать обогащенный уран

Источник:

Дарья Пона / 74.RU

Напряжение между Ираном и США продолжает возрастать — обе стороны угрожают друг другу новыми ударами. Вашингтон объявил, что запланировал атаку на 19 мая, однако по просьбе других стран Персидского залива решил ее отложить. При этом достичь договоренностей участники конфликта до сих пор не могут. Всё о противостоянии в Персидском заливе за прошедший день — в нашем материале.

Иран готовит удары по военным базам США

Иран начал угрожать ликвидацией военных баз США, которые располагаются в южной части Персидского залива. О таких планах заявил официальный представитель центрального оперативного штаба «Хатам аль-Анбия» ВС Ирана Эбрагим Зольфагари.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», — сказал он.

Также он добавил, что за последние сутки военно-морские силы КСИР не пропустили ни одно судно через Ормузский пролив.

«Мы построим новый порядок», — написал Зольфагари в соцсети Х.

Трамп отложил запланированную атаку на Иран

Пентагон также подготовил список целей для возможных новых ударов по Ирану. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, после возвращения из Китая президент США Дональд Трамп провел встречу с высокопоставленными членами своей администрации по Ирану.

«Пентагон подготовил ряд планов военных ударов на случай, если Трамп в конечном итоге решит нанести новые удары, включая целенаправленные удары по объектам энергетической и инфраструктурной отраслей в Иране», — передает CNN.

Также стало известно, что десятки военно-транспортных самолетов ВВС США доставили на территорию Израиля грузы с боеприпасами, сообщает Al Jazeera. Израильский телеканал Channel 13 уточнил, что военное оборудование перебрасывают в Тель-Авив с американских баз в Германии.

Позже Трамп объявил, что отменил запланированную на 19 мая атаку на Иран. В публикации в Truth Social он написал, что принял такое решение по просьбе представителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

При этом, по словам американского лидера, США возобновят удары по Ирану, если Вашингтон и Тегеран не заключат устраивающую американскую сторону сделку.

«Эта сделка будет включать, что важно, никакого ядерного оружия для Ирана», — написал Трамп.

С Тегерана планируют снять часть санкций

На фоне возрастающего напряжения между сторонами иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник заявило, что США согласились приостановить санкции против нефти Ирана. Как отмечает издание, Тегеран настаивает, чтобы Вашингтон отменил все санкции. При этом американская сторона согласна снять ограничения только после заключения соглашения.

Сам же Дональд Трамп заявил, что не готов идти ни на какие уступки Ирану.

«Я сейчас не открыт ни к чему», — сказал политик в интервью New York Post, отвечая на вопрос о готовности согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана Тегераном.

Россия может получить иранский обогащенный уран

Иран планирует передать 400 кг обогащенного урана России, а не США. Об этом сообщает Al Hadath со ссылкой на утечку из документа с требованиями Тегерана к Вашингтону.

«Согласно утечкам, иранская сторона также согласилась на долгосрочное ядерное замораживание вместо полного демонтажа при условии передачи высокообогащенного урана, который оценивается в 400 кг, в Россию вместо США», — передает телеканал.

Источник в разговоре с Al Hadath рассказал, что якобы США «проявили гибкость» в вопросе ядерной программы Ирана и позволили проводить «ограниченную мирную деятельность» под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Также, как утверждает телеканал, Тегеран потребовал постепенного и безопасного открытия Ормузского пролива.

Российскую нефть разрешат продавать за рубеж, но частично

США частично ослабили санкции против российской нефти. Министерство финансов разрешило до 17 июня проводить операции по продаже нефти из РФ, которая была погружена на суда до 17 апреля.

«Минфин США выдает временную генеральную лицензию на 30 дней, чтобы позволить наиболее уязвимым странам иметь доступ к российской нефти, которая в настоящее время застряла в море. Это продление обеспечит дополнительную гибкость, и мы будем работать с этими странами над обеспечением конкретных лицензий по мере необходимости», — написал министр финансов США Скотт Бессент в соцсети X.

Он отметил, что лицензия поможет стабилизировать рынок нефти и обеспечить ее поступление странам, «наиболее уязвимым с точки зрения энергетики». О каких именно государствах идет речь, Бессент не уточнил.

США впервые сняли санкции с операций по продаже российской нефти с танкеров 12 марта. Лицензия действовала до 11 апреля. После этого Минфин опубликовал новую лицензию 17 апреля, срок которой истек 16 мая.

Всё, что известно о ситуации на Ближнем Востоке, мы собираем в отдельном разделе.

Виктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Иран США Война на Ближнем Востоке Атака Ядерное оружие
Гость
18 мая, 23:20
Братский уран нам очень нужен, за это им надо послать много гуманитарной помощи и очень много денег для борьбы с Западом так победим же
