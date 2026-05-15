В Европе захотели, чтобы конфликт закончился, но мир между странами снова под вопросом. Главное об СВО за неделю

На этой неделе ВСУ нарушили перемирие более 30 тысяч раз Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На этой неделе закончилось перемирие между Россией и Украиной в честь Дня Победы. Режим прекращения огня периодически нарушался, а после его окончания ударов стало еще больше. Глава киевского режима Владимир Зеленский задумался о долгосрочном мире между странами и завершении украинского кризиса. Однако пока все эти вопросы находятся в подвешенном состоянии, а Москва выдвигает свои условия. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Нарушение перемирия и взаимные атаки

В период празднования Дня Победы между Россией и Украиной действовало трехдневное перемирие. Оно началось 8 мая и закончилось в полночь 12 мая по московскому времени. Парад Победы на Красной площади в Москве прошел спокойно, но режим прекращения огня всё же нарушался.

Удары по российским войскам ВСУ наносили с 8 мая. Делали это при помощи беспилотников и артиллерии. К обеду этого дня в зоне СВО зафиксировали 1365 нарушений режима прекращения огня. По информации Минобороны России, за весь период прекращения огня Украина нарушила перемирие более 30 тысяч раз.

Боевые действия продолжились не только на линии соприкосновения. Под удары беспилотников попали российские регионы. Только в Белгородской области 11 мая зафиксировали атаку 18 дронов. Тогда пострадали восемь человек, среди них подросток.

Налеты на гражданские объекты были также в Республике Крым, Курской, Калужской, Ростовской областях и Краснодарском крае.

Президент США Дональд Трамп надеялся, что перемирие между Москвой и Киевом удастся «значительно продлить». Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что режим прекращения огня продлится с 9 по 11 мая и «других разговоров не было».

В Киеве после этого заявили, что готовы к разговору с Москвой на высшем уровне, если к этому готовы в Кремле. Песков напомнил, что СВО может остановиться к любой момент, если Киев примет решение, какое — ему известно.

«Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс. А для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу», — сказал представитель Кремля журналистам.

После прекращения перемирия ударов стало еще больше. Почти 300 дронов ударили по России в ночь на 13 мая. Тогда закрыли аэропорты, а школьников в некоторых городах перевели на дистант.

Кроме того, во время налетов пострадали два жителя Брянской области. Всё произошло, когда дроны атаковали автомобиль в селе Соловьевка. Кроме того, во время одной из атак на регион погибли два человека. Один удар пришелся по территории около отделения «Почты России», а второе ЧП произошло в селе Старая Погощь.

К концу недели атаки усилились. В ночь с 14 на 15 мая силы ПВО сбили 355 беспилотников над 18 регионами. В Рязанской области из-за налета погибли три человека, 28 пострадали, в том числе и дети.

Несмотря на массированные налеты, Россия и Украина 15 мая обменялись военнопленными по формуле «205 на 205». При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия оказали ОАЭ, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, Москва и Киев проводят обмен телами погибших военных. Россия намерена передать Украине 526 тел, Москва получит 41 тело, передает ТАСС.

Европа готова простить кредит Украине, но не хочет видеть страну в ЕС

Украина, скорее всего, не возвратит Евросоюзу кредит в 90 миллиардов евро. Фактически он станет безвозмездной помощью Киеву. С таким предположением выступил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар.

«Я считаю, что эти 90 миллиардов евро — это не кредит, это будет дар, поскольку не думаю, что Украина сможет его выплатить», — цитирует Тибора Гашпара РИА Новости.

Политик подчеркнул, что Словакия выступает против закупки вооружений для Украины и предоставления ей кредита. Он указал на возможные негативные экономические последствия для стран, которые согласуют финансирование.

Гашпар считает, что глава киевского режима Владимир Зеленский хочет получить новый заем и непонятно, как долго можно выделять большие суммы без ущерба для ЕС.

Несмотря на это, переговоры ЕС с Украиной по поводу членства в организации планируют провести уже в июне этого года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

«Мы можем начать переговоры по первому кластеру еще до окончания кипрского председательства в Совете ЕС (в конце июня. — Прим. ред.), а остальные пять кластеров можем открыть в июле», — сказала она перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Однако многие страны ЕС все-таки сомневаются в присоединении Украины к союзу из-за ее коррумпированности. Не все члены организации хотят видеть Киев среди участников, признал еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, передает агентство The Economist.

Евросоюз планирует переговоры с Россией

Переговоры ЕС планирует не только с Украиной, но и с Россией. О чем разговаривать с Москвой, Евросоюз пока не решил, но уже организовал встречу с министрами иностранных дел европейских стран, на которой обсудят эти предложения.

«Потому что опять же вопрос о европейских ценных бумагах, о том, что Россия постоянно нападает на своих соседей, и о том, как мы можем на самом деле решить этот вопрос, предотвратить это. А для этого нам нужны уступки, в том числе и с российской стороны», — заявили верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

С тем, чтобы начать переговоры с российской стороной, согласен президент Финляндии Александр Стубб.

«Если американская политика в отношении России и Украины не отвечает интересам Европы, то мы сами должны вступить в прямое взаимодействие», — сказал президент Финляндии.

По его мнению, самое важное — координация всех действий между европейцами, особенно между странами Е5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша), и скандинавскими и балтийскими государствами, находящимися на границе.

«Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим», — добавил он.

Украина хочет договориться с Россией и завершить конфликт

Возможные переговоры на высшем уровне с Россией Киев на этой неделе обсудил с США. Кроме того, поднимался вопрос скорого завершения конфликта с Москвой. Об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский в своих соцсетях.

По его словам, секретарь Совета национальной безопасности и обороны и главный переговорщик от Украины Рустем Умеров доложил ему по итогам встреч с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Важно, что Америка остается в дипломатии, в частности выступила посредником в вопросе об обмене пленными. На необходимом уровне продолжаются контакты, чтобы согласовать конфигурацию обмена. Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активной в обеспечении реализации этой договоренности», — заявил Зеленский.

Он добавил, что во время встречи в Америке обсуждались и возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения конфликта между Россией и Украиной.

Однако на Западе сомневаются в положительном исходе этого вопроса. Там считают, что Зеленский не пойдет на мир с Россией.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, украинский лидер и его окружение на фоне громкого коррупционного скандала, который всё ближе подбирается к Зеленскому, не пойдут на урегулирование.

«Продолжение боевых действий — единственный шаг для них сохранить позиции», — пояснил аналитик в эфире своего YouTube-канала.

Как отмечает газета Financial Times (FT), вероятность возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США мала даже после окончания военного конфликта на Ближнем Востоке.

По информации источников издания, ни одна из сторон конфликта «не видит большой ценности в продолжении переговоров», несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что Киев и Москва близки к урегулированию.

Как пояснили украинские чиновники, в Киеве расстроены тем, что Дональд Трамп не оказал давления на президента России Владимира Путина для смягчения его требований по урегулированию. Украина же стала менее уязвима для давления США в вопросах «неблагоприятной, быстрой» сделки, считают киевские чиновники.

Кремль готов пойти на полноформатные переговоры с Киевом, но выдвинул ряд своих условий, чтобы это произошло. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, для этого Зеленский должен приказать вооруженным силам страны прекратить огонь покинуть российские регионы и территорию Донбасса.

Песков напомнил, что с таким заявлением два года назад выступал Путин. Также представитель Кремля предположил, что российско-украинские переговоры «неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей».

Он отметил, что на данном этапе обмен информацией с Украиной происходит через США, которые выступают посредником. Однако в США задумываются и вовсе выйти из переговорного процесса по урегулированию украинского конфликта. Причиной госсекретарь США Марко Рубио назвал тот факт, что американские усилия по завершению войны «застопорились».

«Мы пытались играть роль посредника в этом процессе. Пока что это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят прогресса», — заявил политик.

Но также он подчеркнул, что переговоры живы только благодаря Вашингтону, так как лишь Штаты могут быть посредниками в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.

«Эти переговоры живы. Они идут, взаимодействие продолжается», — заверил Кристофер Смит — заместитель помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии.

Комментируя диалог РФ и США по урегулированию на Украине, представитель госдепа указал на «важный прогресс», который был достигнут сторонами по части крупномасштабных обменов военнопленными и «более глубокого понимания ключевых элементов надежного мира».

Заинтересованность в мире на Украине увидел и президент Польши Кароль Навроцкий. Однако он считает, что к этому приведут «интересы России».

«Мы видим, что мир, как я понимаю, начинает быть также в интересах Российской Федерации. <…> Однако к словам Владимира Путина следует относиться с глубоким скептицизмом, и я думаю, что потенциальный мир на Украине находится в руках других переговорщиков», — отметил Навроцкий.