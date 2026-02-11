Политика Зеленский рассказал о новом раунде переговоров с Россией: где пройдет встреча и что будут обсуждать

Украинский лидер утверждает, что делегации сядут за стол переговоров уже через неделю

Зеленский отмечает, что подписание мирного соглашения может произойти совсем скоро | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится во вторник или в среду на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По его словам, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, на которых переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе территорий. Также Зеленский сообщил, что на повестку дня планируется вынести предложение США о создании свободной экономической зоны в качестве буфера в Восточном Донбассе — этот вариант, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта рассматривают со скептицизмом.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей: давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — сказал Зеленский.

Он добавил, что следующий раунд переговоров может быть посвящен предложениям по планированию действий после окончания конфликта и более подробному рассмотрению экономических вопросов.

«В данный момент мы также обсуждаем последовательность всех наших действий, включая подписание документов. Думаю, после нашей следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание», — отметил политик.

Российская и американская стороны заявление Зеленского не комментировали.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «скоро», но точной даты не назвал. Кроме того, он опроверг информацию, что встреча пройдет в США.

«Не думаю, об этом речи не шло», — ответил он на вопрос о том, возможно ли проведение переговоров в США.

Первые два раунда трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля. По итогам второй встречи делегации обсудили методы обеспечения прекращения огня и контроля за остановкой военных действий. Также они согласовали обмен 314 военнопленными: Россия вернула из украинского плена 157 военных, взамен передала 157 пленных ВСУ.

Женя Авербах
корреспондент
Владимир Зеленский Переговоры Россия Украина США Урегулирование конфликта
Комментарии
6
JayroslavMudryi

11 февраля, 19:03
Крепкий орешек!!!
Гость
11 февраля, 18:37
оказываеся в анкоридже был слив, но трамп этот слив заморозил.
