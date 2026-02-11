Зеленский рассказал о новом раунде переговоров с Россией: где пройдет встреча и что будут обсуждать

Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине состоится во вторник или в среду на следующей неделе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg.

По его словам, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, на которых переговорщики, вероятно, сосредоточатся на сложном вопросе территорий. Также Зеленский сообщил, что на повестку дня планируется вынести предложение США о создании свободной экономической зоны в качестве буфера в Восточном Донбассе — этот вариант, по словам украинского лидера, обе стороны конфликта рассматривают со скептицизмом.

«Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей: давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече», — сказал Зеленский.

Он добавил, что следующий раунд переговоров может быть посвящен предложениям по планированию действий после окончания конфликта и более подробному рассмотрению экономических вопросов.

«В данный момент мы также обсуждаем последовательность всех наших действий, включая подписание документов. Думаю, после нашей следующей встречи должно быть достигнуто взаимопонимание», — отметил политик.

Российская и американская стороны заявление Зеленского не комментировали.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков на прошлой неделе заявил, что новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет «скоро», но точной даты не назвал. Кроме того, он опроверг информацию, что встреча пройдет в США.

«Не думаю, об этом речи не шло», — ответил он на вопрос о том, возможно ли проведение переговоров в США.