«Хотят подглядывать в замочную скважину»: депутат Госдумы выступил против интима в кино

Николай Бурляев, представляющий Ярославскую область, готовит законопроект о контроле в искусстве

411
Николай Бурляев выступил против сексуализации кинематографа | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RUНиколай Бурляев выступил против сексуализации кинематографа | Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Николай Бурляев выступил против сексуализации кинематографа

Источник:

Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Во время трансляции на экранах кинотеатров Кавказа американского фильма «Горничная» (18+) начали вырезать эротические сцены. Об этом сообщает «Газета.RU» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Зрители реагируют на решение неоднозначно.

А вот депутат Госдумы от Ярославской области, актер, режиссер сценарист и президент кинофорума «Золотой витязь» Николай Бурляев поддерживает такой подход.

«Я категорически против сексуализации кинематографа, которая стала поголовной», — пояснил он порталу 76.RU.

Единственная причина, по которой режиссеры вставляют откровенные сцены в свои картины, по мнению Николая Бурляева, — это кассовые сборы.

«Рассчитано, если ты это привнесешь, то придут люди, которые хотят подглядывать в замочную скважину», — пояснил депутат.

Сам Николай Бурляев считает, что это в корне неправильно.

«Преподавая во ВГИКе и ведя там мастерскую авторской кинорежиссуры, я всегда говорю своим ученикам: „Вы должны делать кино для всех. Ребенок придет на ваш фильм — пусть сначала и немного поймет, но что-то из идей, которые там заложены, он воспримет. Потом через пять-десять пересмотрит и сделает серьезные выводы о тех фильмах, которые формировали его мировоззрение и отношение к жизни и ко всему вокруг“», — отметил он.

Бурляев подчеркнул, что девиз его форума «Золотой витязь» — «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Именно это, по мнению депутата, должно быть основой искусства.

«Как говорил давно живший Тертуллиан, каждая душа по природе своей христианка. Мы, деятели кино, должны очень бережно обращаться с этой душой-христианкой. И ещё одна фраза, которая прямо обращена к нам, ко всем, кто занимается искусством. Она из Евангелия: „Невозможно не придти в мир соблазнам, но горе тому, через кого они приходят“. Лично я руководствуюсь этими категориями. Я ни в одном своем фильме, который снимал как режиссер, этого не допускал», — сказал Николай Бурляев.

Он добавил, что как депутат готовит проект закона об общественном контроле в сфере культуры. Николай Бурляев подчеркнул, что это будет не цензура, а оценка произведений деятелями культуры, учеными, педагогами, правоохранителями, духовенством и другими экспертами, которые могут дать оценку воздействия того или иного произведения на зрителя и сформулировать соответствующие рекомендации.

Напомним, в январе 2025 года Николай Бурляев рассказал порталу 76.RU, что обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой заново расследовать убийство русского классика, так как считает, что оно могло быть спланировано, а версия о дуэли ошибочна. В СК сообщили, что расследование пока не началось.

А вы против эротики в кино?

Не вижу в ней ничего плохого
Да, смотреть противно
Затрудняюсь ответить
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Гость
26 минут
Бестолковый Депутат: ..своё, никого не интересующее мнение, выводит в Законопроект. Он не пробовал, без написания и принятия Закона, проявить своё мнение и позицию в Писательских, Театральных кругах и Киноиндустрии ??! Там бы получил компетентные рецензии на свой монашеский образ видения всего. Лучше отчитался за своё пребывание в ГосДуме перед Ярославской Областью конкретно.
Гость
52 минуты
Эротику нельзя показывать, а убийства можно?
Гость
