Депутат Госдумы от Ярославской области потребовал заново расследовать убийство поэта Лермонтова

Николай Бурляев погрузился в тему, когда снимал фильм о Лермонтове Источник: Николай Бурляев, Артем Устюжанин / MSK1.RU











Депутат Госдумы Николай Бурляев, представляющий в федеральном парламенте Ярославскую область, потребовал заново расследовать убийство поэта Михаила Лермонтова. С таким предложением он обратился в конце 2024 года к главе СК России Александру Бастрыкину.

Николай Бурляев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист РФ, член Союза писателей России. Депутат Государственной Думы VIII созыва (с 2021 года), член фракции «Справедливая Россия — За правду».

— То, что это было убийство, очевидно для очень многих лермонтоведов, родственников и потомков поэта, криминалистов, медиков. Речь об этом идет уже многие десятилетия. Но по-прежнему главенствует, на мой взгляд, несправедливая версия о дуэли, — рассказал порталу 76 RU.

По официальной версии, Михаил Лермонтов был убит на дуэли в июле 1841 года в Пятигорске, куда отправился в отпуск. В то время он пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе. Противником Лермонтова по дуэли стал майор в отставке Николай Мартынов. Лермонтов якобы остро шутил про Мартынова при дамах. Тот был оскорблен и вызвал обидчика на дуэль. Считается, что на дуэли Мартынов попал прямо в грудь поэта.

Пуля попала под углом

Бурляев рассказал, что, по освидетельствованию медика, пуля попала в поэта под углом почти 40 градусов снизу. А это было бы невозможно, если бы в него выстрелил человек, стоящий напротив.

— Предположения есть разные: что он был убит, пока еще находился в седле, что мог быть подсадной киллер, который стрелял из кустов, — пояснил Николай Бурляев.

В том, что жизнь великого русского поэта оборвалась в результате дуэли, про которую пишут в учебниках, Бурляев усомнился, когда снимал свой фильм «Лермонтов» (6+) около 40 лет назад (на экраны картина вышла только недавно, так как была запрещена). Он работал с документами, общался со специалистами. Многие склонялись именно к версии умышленного убийства.

— Те, кто были при убийстве Лермонтова, утверждали, что он упал замертво. Убийцы бросают Лермонтова в том месте, где он упал, и уезжают. Хотя в дрожках было место и можно было доставить Лермонтова к медику, который жил неподалеку. Но они его бросают. Далее была гроза с ливнем, который должен был смыть следы крови. Но, когда на это место приехали через несколько часов, чтобы освидетельствовать происшествие, то место, где упал Лермонтов, было обильно полито кровью. Это значит, что он не сразу умер, а умирал какое-то долгое время. Мы не знаем, сколько — полчаса, час, три часа? А Мартынову, взятому под стражу, секундант Лермонтова Глебов писал: «О трех выстрелах ты не говори. Но если припрут, тогда делать нечего». И дальше идет подтасовка показаний. Все, кто были при убийстве, путались в показаниях, — утверждает Николай Бурляев.

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Также депутат нашел много общего в смертях Пушкина и Лермонтова.

— Очень много связано в вытеснении из жизни двух наших пророков — Пушкина и Лермонтова. Вплоть до того, что одна гадалка им предсказала — навязала мысль о гибели. Пушкину — что он погибнет от блондина. А Лермонтову перед отъездом на Кавказ она сказала, что ему больше не суждено вернуться в Петербург. Дантес, убивший Пушкина, стрелял из пистолета, одолженного у сына французского посланника Эрнеста де Баранта, который через два года, придравшись к какой-то чепухе, вызвал на дуэль Лермонтова и стрелял в него, возможно, из того же пистолета, — отметил Николай Бурляев.

По его версии, за убийством великих русских поэтов могли стоять русофобы того времени.

— Тень Карла Нессельроде, министра иностранных дел России, маячит за обеими фигурами Лермонтова и Пушкина. Он и там, и там проявлял свое негативное отношение к поэтам. О Пушкине писал западным русофобам, что это глава русской партии. Как они могли дать жить главе русской партии? Вот они и разыграли сценарий убийства пророка России Пушкина. Вызвали лучшего стрелка Франции Дантеса из Парижа. В 25 лет при живых родителях его усыновил посол Нидерландов Луи Геккерн. Зачем усыновлять? Чтобы ввести в высшее общество. Просчитан был гнев Пушкина — характер-то его был известен. Они просчитали, какая будет реакция. А дальше вызов на дуэль и убийство. А через четыре года убивают второго пророка России — патриота, который практически заменил Пушкина своим появлением, — отметил Николай Бурляев.