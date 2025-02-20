Новое расследование убийства Лермонтова: будет или нет

По предложению Николая Бурляева СК проверит обстоятельства смерти Михаила Лермонтова Источник: Николай Бурляев, Артем Устюжанин / MSK1.RU











20 февраля в российских СМИ получила продолжение история с обращением народного артиста России, депутата Госдумы РФ от Ярославской области Николая Бурляева к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину о проведении расследования убийства поэта и писателя Михаила Лермонтова.

— Был отклик со стороны Следственного комитета, началась предметная совместная работа, в том числе технического характера, о ее ходе и результатах будем сообщать, — процитировало Бурляева издание РИА Новости.

Николай Бурляев — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, писатель, поэт, общественный деятель, народный артист РФ, член Союза писателей России. Депутат Государственной думы VIII созыва (с 2021 года), член фракции «Справедливая Россия — За правду».

Сам Следственный комитет опроверг информацию о том, что началось расследование обстоятельств гибели поэта.

— Информация, распространенная одним из агентств о расследовании убийства Лермонтова, не соответствует действительности, — сообщили ТАСС в Следственном комитете.

Портал 76.RU направил запрос в СК РФ с просьбой дать ответ, планируется ли проверка по обращению Николая Бурляева.

Напомним, в январе Николай Бурляев рассказал порталу 76.RU, что обратился к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой заново расследовать убийство русского классика, так как считает, что оно могло быть спланировано, а версия о дуэли ошибочна.

Депутат отметил, что, по освидетельствованию медика, пуля попала в поэта под углом почти 40 градусов снизу. Это было бы невозможно, если бы в него выстрелил человек, стоящий напротив.

— Предположения есть разные: что он был убит, пока еще находился в седле, что мог быть подсадной киллер, который стрелял из кустов, — пояснил Николай Бурляев.

По официальной версии, Михаил Лермонтов был убит на дуэли в июле 1841 года в возрасте 26 лет. Трагедия произошла в Пятигорске, куда поэт отправился в отпуск. В то время он пытался выйти в отставку, мечтая полностью посвятить себя литературе. Противником Лермонтова по дуэли стал майор в отставке Николай Мартынов. Лермонтов якобы остро шутил про Мартынова при дамах. Тот был оскорблен и вызвал обидчика на дуэль. Считается, что на дуэли Мартынов попал прямо в грудь поэта.