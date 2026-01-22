«Наша задача — сделать управление эффективным»: в правительстве Ярославской области изменят структуру

В Ярославской области объединяют два министерства Источник: Артем Бауман / 76.RU

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил об объединении Министерств культуры и туризма. Об этом стало известно 22 января.

«Наша задача — сделать управление этими сферами более современным и эффективным. Новая структура поможет активнее реализовывать крупные проекты: сохранять культурное наследие, развивать музеи, поддерживать народные промыслы, создавать новые туристические маршруты. Это, в свою очередь, поможет привлечь в регион новые инвестиции, даст импульс экономике и увеличит привлекательность региона», — прокомментировал глава региона.

По его словам, на реорганизацию потребуется два месяца. Объединенным министерством будет руководить Светлана Костышина. Ранее она занимала пост заместителя руководителя администрации губернатора области и управляющим делами правительства области.

Объединенным министерством культуры и туризма будет руководить Светлана Костышина из Санкт-Петербурга Источник: правительство Ярославской области

По данным областной администрации, Светлана занималась организацией Дней региона в Совете Федерации, празднования 600-летия Годеновского креста, 60-летия полета в космос первой женщины-космонавта В. В. Терешковой и других мероприятий.

Светлана Костышина родилась 9 октября 1977 года. Окончила с отличием Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности «историк мировой культуры, культуролог». Также имеет дипломы с отличием об окончании Академии госслужбы при Президенте РФ по специальности «юриспруденция» и Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «реклама и связи с общественностью». В правительстве Ярославской области она курирует вопросы культуры, туризма и крупные инвестиционные проекты.

До этого и. о. министра туризма работал Дмитрий Добрынин, а пост министра культуры занимала Ирина Ширшова.

Напомним, осенью 2024 года в правительстве региона уже объединяли структуры. Под одним началом стали работать Министерства транспорта и дорожного хозяйства, а также Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.