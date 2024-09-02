В Ярославской области поменяют структуру правительства

В правительстве Ярославской области изменят структуру Источник: Кирилл Поверинов











Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об изменении структуры правительства региона.

— Указ вступает в силу с 1 ноября 2024 года, — говорится в документе.

Объединят четыре министерства

Согласно указу, в ярославском правительстве будет 21 министерство. Решено объединить Министерства транспорта и дорожного хозяйства в одно. Оно будет называться Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Возглавит объединенную структуру Роман Душко, который сейчас руководит Министерством дорожного хозяйства и выполняет функции зампреда правительства. Как отмечают в правительстве, Душко уже приступил к курированию вопросов транспорта после ухода с поста профильного министра Мурата Баснукаева.

Роман Душко будет отвечать не только за дороги, но и за транспорт Источник: Роман Душко / Vk.com











Роман Душко родился 1 февраля 1977 года в Твери. С отличием окончил Московский военный институт. Сейчас получает второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». До того как возглавить департамент дорожного хозяйства, он работал в должности заместителя директора предприятия «Ярдормост». А в сезоне 2018/2019 года играл за тверскую команду в Ночной хоккейной лиге — всероссийском турнире по хоккею среди любительских команд, в матчах которых периодически принимает участие президент России Владимир Путин.

Также в одно объединят Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководить им будет заместитель председателя правительства — министр строительства Александр Баланцев. Алексей Рябченков, который работал министром ЖКХ перешел на новое место работы — он возглавил региональный Фонд содействия капремонту Ярославской области.

правительство Ярославской области Источник: Александр Баланцев будет отвечать за вопросы строительства и ЖКХ











Александр Баланцев — уроженец Тутаева. Ему 35 лет. Ранее возглавлял государственное предприятие Ярославской области «Южный Водоканал», муниципальное предприятие Тутаевского района «Тутаевские коммунальные системы», департамент ЖХК и транспорта в администрации Тутаевского района. В марте 2024 года был назначен министром строительства. В июле 2024 года губернатор перевел его на пост заместителя председателя правительства. Под его кураторство кроме минстроя перешли Министерство жилищно-коммунального хозяйства и инспекция государственного строительного надзора.

Одно разделят

А вот Министерства спорта и молодежной политики, наоборот, разделят на два разных. Одно будет отвечать исключительно за спорт, другое за дела молодежи. Кто будет ими руководить, станет известно чуть позже.