НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+27°C

Сейчас в Ярославле
Погода+27°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +27

0 м/c,

 763мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,19
EUR 100,76
День знаний в Ярославле
Куда съездить на выходных
Автокатастрофа с бензовозом
Ваше мнение о работе
Отзыв на отдых в Грузии
Крутой бизнес России
Популярные направления в вузах
Сбили беспилотник
Когда бабье лето?
Пропала маршрутка
Политика обзор В Ярославской области поменяют структуру правительства

В Ярославской области поменяют структуру правительства

Указ вступит в силу с 1 ноября

215
1 комментарий

В правительстве Ярославской области изменят структуру

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подписал указ об изменении структуры правительства региона.

— Указ вступает в силу с 1 ноября 2024 года, — говорится в документе.

Объединят четыре министерства

Согласно указу, в ярославском правительстве будет 21 министерство. Решено объединить Министерства транспорта и дорожного хозяйства в одно. Оно будет называться Министерство дорожного хозяйства и транспорта. Возглавит объединенную структуру Роман Душко, который сейчас руководит Министерством дорожного хозяйства и выполняет функции зампреда правительства. Как отмечают в правительстве, Душко уже приступил к курированию вопросов транспорта после ухода с поста профильного министра Мурата Баснукаева.

Роман Душко будет отвечать не только за дороги, но и за транспорт

Роман Душко родился 1 февраля 1977 года в Твери. С отличием окончил Московский военный институт. Сейчас получает второе высшее образование в РАНХиГС по специальности «государственное и муниципальное управление». До того как возглавить департамент дорожного хозяйства, он работал в должности заместителя директора предприятия «Ярдормост». А в сезоне 2018/2019 года играл за тверскую команду в Ночной хоккейной лиге — всероссийском турнире по хоккею среди любительских команд, в матчах которых периодически принимает участие президент России Владимир Путин.

Также в одно объединят Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководить им будет заместитель председателя правительства — министр строительства Александр Баланцев. Алексей Рябченков, который работал министром ЖКХ перешел на новое место работы — он возглавил региональный Фонд содействия капремонту Ярославской области.

правительство Ярославской области

Александр Баланцев — уроженец Тутаева. Ему 35 лет. Ранее возглавлял государственное предприятие Ярославской области «Южный Водоканал», муниципальное предприятие Тутаевского района «Тутаевские коммунальные системы», департамент ЖХК и транспорта в администрации Тутаевского района. В марте 2024 года был назначен министром строительства. В июле 2024 года губернатор перевел его на пост заместителя председателя правительства. Под его кураторство кроме минстроя перешли Министерство жилищно-коммунального хозяйства и инспекция государственного строительного надзора.

Одно разделят

А вот Министерства спорта и молодежной политики, наоборот, разделят на два разных. Одно будет отвечать исключительно за спорт, другое за дела молодежи. Кто будет ими руководить, станет известно чуть позже.

Напомним, часть прописанных в указе изменений губернатор Михаил Евраев анонсировал еще в начале августа. Он обосновал решение об объединении министерств необходимостью эффективного выполнения поставленных задач, оптимизации и сокращения расходов на содержание аппарата.

ПО ТЕМЕ
Правительство Политика Губернатор
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 сентября 2024, 14:57
интересно: как называется вид власти (правящий режим), когда на всех ключевых, и не очень, постах, находятся бывшие военные?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«У многих пластические операции»: скрипачка рассказала, как на самом деле живут в Саудовской Аравии
Анна Аберле
музыкант из Тюмени
Мнение
Индийские курьеры и персидские трущобы: репортаж из Еревана, который так полюбили россияне
Дмитрий Капустин
Мнение
«Вам звонят из горсуда»: мошенники придумали новый хитрый способ выманить деньги
Петр Волосников
юрист
Мнение
«Впечатляет бессмысленность этих усилий». Автожурналист — о крахе рынка электромобилей в России
Артём Краснов
Редактор раздела «Авто»
Мнение
Спела с Тимберлейком и исполнила мечту мужа: как россиянка отдохнула в Амстердаме
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление