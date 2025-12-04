Как задать вопрос Путину на прямую линию — все способы

Есть несколько способов задать вопрос президенту Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

19 декабря состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. Президент в прямом эфире подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны. В этом материале мы расскажем, каким образом можно обратиться к президенту.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — формат совмещенной пресс-конференции и прямой линии президента России. Раньше два этих мероприятия проводились в разные даты. На пресс-конференции Путин общался с журналистами, а на прямой линии отвечал на вопросы россиян. В 2022 году оба мероприятия отменили, а в 2023 году решили объединить их в одно. Во время «Итогов года» президент отвечает на вопросы россиян и журналистов. Среди актуальных тем у граждан и СМИ в основном: жилье;

коммунальные услуги;

внешняя и внутренняя политика страны;

медицина.

Как задать свой вопрос

Сделать это можно разными способами, организаторы начнут прием обращений уже сегодня. Вопросы буду приниматься с 15:00 (по московскому времени) 4 декабря и до самого окончания эфира 19 декабря.

Есть несколько источников, через которые можно направить вопрос президенту:

специальный сайт: moskva-putinu.ru (или moskva-putinu.рф);

телефон горячей линии: 8 800 200-40-40 (звонок бесплатный);

через СМС или ММС: на короткий номер 040-40;

в соцсетях: текстовые и видеовопросы можно оставить в официальных группах программы. «ВКонтакте»: vk.com/moskvaputinu (http://vk.com/moskvaputinu); «Одноклассники»: ok.ru/moskvaputinu (http://ok.ru/moskvaputinu);

Через мобильное приложение: подробности о нем доступны на сайте проекта.

Отметим, что с прошлого года мероприятие проходит в гибридном формате — в этом помогает искусственный интеллект. Он собирает и обрабатывает обращения и в итоге формулирует наиболее значимые для россиян вопросы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, призвав зрителей относится к механизму с доверием.

«Бояться или испытывать сомнения по поводу искусственного интеллекта не нужно, потому что он помогает обрабатывать вопросы, помогает их собирать, но реагируют на эти вопросы все равно глава государства и соответствующие ведомства. Как и раньше, даже в процессе сбора вопросов многие острые проблемы удается решать до момента начала прямого эфира, и в этом помогает искусственный интеллект. Он не может решить ваши проблемы, но он может помочь вам это сделать оперативней и эффективней», — пояснил он.

В прошлом году накануне «Итогов года» поступило более полумиллиона обращений от жителей со всей России. Основными темами тогда стали развитие транспортной инфраструктуры, доступность жилья, система здравоохранения и социальные выплаты.