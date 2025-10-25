«Я не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Ранее Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине Источник: JEFF SWENSEN / AFP

Президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи с президентом Владимиром Путиным. Как заявил американский лидер, встреча состоится, только если стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп на встрече с журналистами.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.