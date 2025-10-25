НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +6

0 м/c,

 746мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,97
EUR 94,08
Драка с водителем автобуса
К нам едет «Ревизор»
Мнение активиста о платных парковках
«Умные решения» в недвижимости
Выбрали лучшее кафе азиатской кухни
Подготовить авто к холодам
Как живет деревня под Ярославлем
Бизнес по-женски
Гуляем по району-призраку
Читайте 76.RU в MAX без интернета
Политика Переговоры России и США «Я не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

«Я не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Саммит должен был пройти в Венгрии

157
Ранее Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине | Источник: JEFF SWENSEN / AFPРанее Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине | Источник: JEFF SWENSEN / AFP

Ранее Трамп заявил, что сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине

Источник:

JEFF SWENSEN / AFP

Президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи с президентом Владимиром Путиным. Как заявил американский лидер, встреча состоится, только если стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине.

«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп на встрече с журналистами.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.

По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент
Владимир Путин Дональд Трамп Россия США Переговоры
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Стоит ли разводиться? Психолог рассказала, из-за чего чаще всего расходятся пары
Мария Овчинникова
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление