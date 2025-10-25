«Я не собираюсь тратить время зря»: Трамп назвал условие для встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп назвал условие для встречи с президентом Владимиром Путиным. Как заявил американский лидер, встреча состоится, только если стороны будут готовы заключить мирное соглашение по Украине.
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время зря. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным», — сказал Трамп на встрече с журналистами.
Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.
По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.