США призывают к миру и хотят экономического сотрудничества с Россией — что еще обсудили Путин и Трамп по телефону

Президенты провели восьмой по счету телефонный разговор

143
Разговор длился более 2 часов | Источник: Kremlin.ru

Разговор длился более 2 часов

Источник:

Kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провели восьмой по счету телефонный разговор, который длился 2,5 часа. Как сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, особый акцент во время звонка был сделан на вопросах украинского кризиса и процессах его урегулирования.

По словам представителя президента, Путин дал подробную оценку ситуации с украинским кризисом. ВС России полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

Трамп, в свою очередь, подчеркнул необходимость скорейшего установления мира на Украине, отметил Ушаков. Президент США отметил, что завершение конфликта открыло бы большие перспективы экономического сотрудничества.

В разговоре также затрагивалась проблематика возможных поставок Украине дальнобойных ракет «Томагавк», рассказал Ушаков. Путин повторил, что они не изменят ситуации на поле боя, но нанесут существенный ущерб отношениям стран.

Также главы государств обсудили возможность проведения новой встречи, сообщил помощник российского президента. По словам Ушакова, президенты договорились о личной встрече, которая может пройти в Будапеште.

Отметим, что этот разговор Путина и Трампа стал первым почти за два месяца. Предыдущие переговоры президентов России и США состоялись в ночь на 19 августа, спустя несколько дней после российско-американских переговоров в Анкоридже. Инициатором звонка был Трамп.

Подожди Дональд, ещё не все задачи решены.
