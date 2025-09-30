Подал в суд на Минздрав: экс-главврач больницы в Ярославле стал депутатом на зарплате

Сергей Давлетов стал депутатом на постоянной основе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, муниципалитет Ярославля / Vk.com

Бывший главврач ярославской больницы № 2 Сергей Давлетов начнет получать зарплату за работу в Ярославской областной Думе. Ранее он был депутатом на освобожденной основе. После того как его уволили с поста главного врача, Сергей Давлетов подал заявление о приеме на работу в Думу на постоянной основе.

На очередном заседании 30 сентября 37 депутатов проголосовали за прием Сергея Давлетова на работу на постоянной основе. Один из парламентариев воздержался.

Также стало известно, что Сергей Давлетов подал иск в Кировский районный суд. Ответчиками указаны больница № 2 и Министерство здравоохранения Ярославской области. Давлетов требует восстановить его в должности и выплатить моральную компенсацию — 1 рубль.

Указано, что 25 сентября заседание по делу было отложено.

Сергей Давлетов покинул пост главного врача больницы № 2 в июле 2025 года. Не по своей воле — с ним не продлили контракт. Он рассказал, что на тот момент не получил от ярославского Минздрава пояснений, почему было принято такое решение. Сам уволенный главврач связал произошедшее с тем, что он не согласился с позицией руководства ярославского здравоохранения по вопросу сокращения штатов в медучреждении. После увольнения Сергей Давлетов обещал продолжать отстаивать интересы медицинских организаций в качестве депутата.

В региональном Министерстве здравоохранения озвучивали свою позицию по поводу ситуации. Власти сообщили, что сочли не эффективным дальнейшее пребывание Сергея Давлетова в данной должности. Поэтому трудовой договор не продлили.