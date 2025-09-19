Бывший главврач ярославской больницы претендует на депутатскую зарплату

Сергей Давлетов намерен стать депутатом на постоянной основе Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, муниципалитет Ярославля / Vk.com

Бывший главврач ярославской больницы № 2 и действующий депутат Ярославской областной Думы Сергей Давлетов собирается поменять свой статус в региональном парламенте. 19 сентября комитет по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике рассмотрел его заявление о приеме на работу на постоянной основе, то есть за зарплату.

«Заявление было поддержано», — уточнили порталу 76.RU в пресс-службе думы.

Одобрение комитетом — это первый шаг. Окончательное решение по вопросу должна принять региональная дума на очередном заседании.

До этого времени Сергей Давлетов был депутатом на освобожденной основе — то есть работал на общественных началах.

Напомним, Сергей Давлетов покинул пост главврача больницы № 2 в июле 2025 года. С ним не продлили контракт. Он рассказал, что на тот момент не получил от ярославского Минздрава пояснений, почему было принято такое решение. Сам уволенный главврач связал произошедшее с тем, что он не согласился с позицией руководства ярославского здравоохранения по вопросу сокращения штатов в медучреждении.

«Я не согласен с подходами к формированию штатного расписания, которое пытается продавить Министерство здравоохранения в медицинских организациях. Все вспомогательные службы, которые обеспечивают жизнеспособность медицинской организации, будут подвержены сокращению, что негативно скажется на функционировании медицинской организации. Я это пытался доказать Министерству здравоохранения», — прокомментировал он порталу 76.RU.

Сергей Давлетов добавил, что намерен продолжать отстаивать интересы медицинских организаций в качестве депутата.

После этого в региональном Минздраве озвучили свою позицию. Власти пояснили, что сочли не эффективным дальнейшее пребывание Сергея Давлетова в данной должности. Поэтому трудовой договор не был продлен.

«Следует отметить, что Министерство при принятии подобных решений всегда руководствуется в первую очередь интересами пациентов — тем, насколько оперативно и качественно оказывается им медицинская помощь в подведомственном главному врачу медицинском учреждении», — уточнили в Минздраве.