«Это не профессионально»: главврач ярославской больницы № 2 объяснил свой уход

Сергей Давлетов покинул пост главврача больницы № 2 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ярославская областная Дума

В ярославской больнице № 2 сменилось руководство. С поста главного врача ушел Сергей Давлетов. Он сам подтвердил этот факт порталу 76.RU, пояснив, что с ним не продлили контракт. Последний рабочий день Сергея Давлетова на посту главврача был 9 июля.

По его словам, руководство ярославского Минздрава не дало объяснений по своему решению. Сам Сергей Давлетов связывает ситуацию с тем, что он не согласился с позицией руководства ярославского здравоохранения по вопросу сокращения штатов в медучреждении.

«Я не согласен с походами к формированию штатного расписания, которое пытается продавить Министерство здравоохранения в медицинских организациях. Все вспомогательные службы, которые обеспечивают жизнеспособность медицинской организации, будут подвержены сокращению, что негативно скажется на функционировании медицинской организации. Я это пытался доказать Министерству здравоохранения, подтверждал нормативно-правовыми актами, нормами трудового законодательства, приказами Министерства РФ», — пояснил Сергей Давлетов.

Он подчеркнул, что не против начавшегося в области объединения больниц.

«Экономический эффект от этого будет и медицинская помощь выиграет, — отметил Сергей Давлетов. — Но сокращение штатной численности не даст эффекта, это негативно скажется на работе медицинских организаций. Так нельзя подходить к людям и к отрасли — это не профессионально».

Сергей Давлетов является депутатом Ярославской областной Думы. Он сообщил, что намерен дальше отстаивать интересы медицинских организаций.

Мы попросили в Минздраве прокомментировать ситуацию. Там сообщили, что трудовой договор с Сергеем Давлетовым был расторгнут в связи с истечением его срока. При этом власти охарактеризовали ситуацию в целом.

«Правительством Ярославской области и Министерством здравоохранения проводится создание крупных медицинских комплексов, которые будут включать несколько районных больниц. Следовательно, идет поэтапное формирование команды сильных управленцев, которые обеспечат выполнение задач федеральных и региональных проектов в сфере здравоохранения, качественное оказание медицинских услуг населению, повысят эффективность управления больницами», — пояснили в Минздраве.