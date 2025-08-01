«Простаивало оборудование»: в Ярославле объяснили увольнение главврача больницы

В Ярославле уволили главврача больницы № 2 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Ярославская областная Дума

В Министерстве здравоохранения Ярославской области объяснили увольнение главного врача из больницы № 2 Ярославля. Ранее Сергей Давлетов в беседе с 76.RU связывал это с тем, что он не согласился с позицией руководства по вопросу сокращения штата в медучреждении.

В региональном Минздраве рассказали, что Сергей Давлетов работал в должности руководителя с 22 июля 2020 года, пост главврача он покинул по истечении срока трудового договора.

«Министерство здравоохранения региона не сочло эффективным его дальнейшее пребывание в данной должности, и он покинул пост главного врача в день истечения трудового договора 9 июля», — рассказали власти.

На должность главного врача больницы № 2 на улице Попова 1 августа назначили Игоря Маклакова, выпускника ЯГМУ 1998 года.

«Следует отметить, что Министерство при принятии подобных решений всегда руководствуется в первую очередь интересами пациентов — тем, насколько оперативно и качественно оказывается им медицинская помощь в подведомственном главному врачу медицинском учреждении», — уточнили в Минздраве.

Итоги проверки

Как рассказали власти, во время одной из проверок во время работы Давлетова было обнаружено простаивающее оборудование на 46 млн рублей.

«Это аппарат транскраниальной терапии, импульсный аппарат СВ-терапии, лазерный медицинский аппарат, комплекс для диагностики и реабилитации баланса, оснастки движений и интеллектуальная система тренировки нижних конечностей. Это все сказалось на оперативности предоставления нуждающимся своевременного и качественного лечения», — объяснили в региональном Минздраве.

На что жалуются пациенты

В Министерстве здравоохранения Ярославской области также рассказали о жалобах пациентов и общем состоянии больницы № 2 на улице Попова. Ярославцев не устраивает качество медицинских услуг и состояние помещений медучреждения. Люди жалуются на невыдачу льготных лекарств и нехватку врачей.

Пациенты недовольны невозможностью записаться к врачам, длинными очередями и трудностями с получением направлений на госпитализацию. Что касается состояния помещений, ярославцы обращали внимание на сломанные двери, окна и фурнитуру, а также состояние отделки: линолеума, напольной плитки, штукатурки, краски.

«Зафиксирован физический износ санитарного оборудования, а также ветхость труб, электропроводки, светильников и автоматических выключателей», — уточнили в Министерстве.

Нехватка врачей

Власти добавили, что в КБ № 2 не хватает медперсонала. В штат нужно принять 60 человек, в том числе 27 врачей и 33 специалиста со средним медицинским образованием.

«Укомплектованность врачами — 69,6%, специалистами со средним медицинским образованием — 58,8%. При этом средняя заработная плата врачей за 6 месяцев 2025 года составила 85,7 тысячи рублей и является одной из самых низких заработных плат среди медицинских организаций Ярославля», — рассказали в региональном Минздраве.

По данным чиновников, на 1 августа 2025 года по средствам ОМС кредиторская задолженность медучреждения выросла в два раза и составила 53 млн рублей. По прогнозам, долг будет расти, а это свидетельствует о финансовой нестабильности больницы.

В Минздраве добавили, что новое руководство больницы уже занялось капитальным ремонтом. В первую очередь — помещений отделения реанимации. Сейчас ищут подрядчика, который сможет выполнить работы.

«Предстоит сделать многое для исправления общей ситуации, чтобы пациенты были довольны оперативностью и качеством оказания медицинских услуг. Ситуация находится на контроле Министерства здравоохранения региона. Министерство особо подчеркивает, что врачи КБ № 2, средний медицинский и обслуживающий персонал делали и делают все качественно для оказания медицинской помощи людям на вверенных им участках, невзирая на общие проблемы, которые от них не зависят», — резюмировали власти.