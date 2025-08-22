НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика У Трампа — новый повод пригласить к себе Путина. Что сказал президент США

У Трампа — новый повод пригласить к себе Путина. Что сказал президент США

Трамп сделал несколько заявлений по переговорам России и Украины

156
2 комментария
У Трампа — новый повод пригласить к себе Путина. Что сказал президент США | Источник: Jacquelyn Martin / Assotiated PressУ Трампа — новый повод пригласить к себе Путина. Что сказал президент США | Источник: Jacquelyn Martin / Assotiated Press
Источник:

Jacquelyn Martin / Assotiated Press

Дональд Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу — 2026 в США. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции 22 августа.

«Надеюсь, он сюда приедет. В зависимости от того, как всё пойдет. Может, приедет, а может, и нет. Смотря как пойдет, — сказал Трамп, показывая совместную фотографию с Путиным с саммита на Аляске. — Он тут хорошо получился. Я тоже ничего, но он прям хорошо. Неплохо у нас тогда вышло».

Источник:

The White House

Это стало не единственным заявлением американского лидера во время пресс-конференции. Он отметил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. По словам Трампа, за этот период он хочет узнать подходы России и Украины для урегулирования конфликта, а также принять «очень важное решение» в зависимости от действий Киева и Москвы.

Это решение может включать санкции и пошлины или же вовсе ничего. Кроме того, Трамп допустил, что США могут выйти из переговорного процесса.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп Переговоры Владимир Путин Россия Украина
Гость
27 минут
Когда мы сможем покупать дешёвые и качественные товары, автомобили из США?
