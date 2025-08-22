У Трампа — новый повод пригласить к себе Путина. Что сказал президент США

Источник: Jacquelyn Martin / Assotiated Press

Дональд Трамп заявил, что может пригласить Владимира Путина на чемпионат мира по футболу — 2026 в США. Об этом президент США заявил во время пресс-конференции 22 августа.

«Надеюсь, он сюда приедет. В зависимости от того, как всё пойдет. Может, приедет, а может, и нет. Смотря как пойдет, — сказал Трамп, показывая совместную фотографию с Путиным с саммита на Аляске. — Он тут хорошо получился. Я тоже ничего, но он прям хорошо. Неплохо у нас тогда вышло».

Источник: The White House

Это стало не единственным заявлением американского лидера во время пресс-конференции. Он отметил, что судьба переговоров по Украине прояснится в ближайшие две недели. По словам Трампа, за этот период он хочет узнать подходы России и Украины для урегулирования конфликта, а также принять «очень важное решение» в зависимости от действий Киева и Москвы.