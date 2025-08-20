НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Политика СК на контроле. Кого ждут в Следственном комитете после Бастрыкина

СК на контроле. Кого ждут в Следственном комитете после Бастрыкина

И какую должность займет он сам

229
1 комментарий
СК на контроле. Кого ждут в Следственном комитете после Бастрыкина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Александр Бастрыкин в ближайшее время может покинуть должность главы СК РФ и перейти в Верховный суд. «Фонтанка» знает, кто является неиллюзорным кандидатом на звание главного следователя страны.

О том, что Александр Бастрыкин рассматривается на должность главы Верховного суда, 20 августа написали «Ведомости». «Фонтанка» подтверждает: как минимум слухи об этом ходят несколько недель — с момента смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла суд с апреля 2024 года.

В пользу версии об уходе Бастрыкина из СК говорят несколько факторов. Как известно, следком можно возглавлять до достижения возраста в 70 лет, далее — только по специальному указу президента. Последний такой указ был подписан в 2024-м, полномочия 71-летнего Бастрыкина он продлил до 27 августа 2025 года (28 августа ему исполнится 72). С тех пор — без новостей. Это не считая других факторов — вроде тяготения Бастрыкина к Петербургу, куда совсем скоро должен переехать Верховный суд, и других.

При всем уважении к статусу высшего должностного лица судебной власти Российской Федерации, большинство читателей «Фонтанки» знают фамилию главы СК и вряд ли назовут действующего и. о. председателя Верховного суда. С практической точки зрения всех, конечно, интересует вопрос: а кто тогда вместо Бастрыкина?

«Фонтанка» знает как минимум одного человека, которого точно рассматривают на эту должность — не на уровне пересудов. Его зовут Дмитрий Шальков; это помощник президента и начальник Контрольного управления президента России.

Источник: Кremlin.ru
Источник:

Кremlin.ru

Биография у Дмитрия Шалькова более чем подходящая: родился в Москве в 1967 году (то есть до 70-летнего рубежа еще ой как неблизко). Отучился в институте Минобороны — по специальности «юрист», после чего служил в военной прокуратуре и в органах безопасности.

Со второй половины нулевых — на руководящих должностях в военно-следственном управлении Следственного комитета. В частности, именно Шальков занимался сбором и документированием доказательств грузинской агрессии в Южной Осетии.

В 2015–2018 годах — заместитель директора Федеральной службы безопасности. Там Дмитрий Шальков курировал взаимодействие с органами власти и вопросы кибербезопасности, ныне ставшие в разы актуальнее (в том числе с точки зрения следственных действий).

Летом 2018 года Шальков стал помощником президента и возглавил Контрольное управление администрации главы государства. Это далеко не самое публичное ведомство, а его руководитель — радикально непубличное лицо, но административный вес управления сложно переоценить.

Именно контрольное управление проверяет исполнение указов, распоряжений, поручений и иных решений президента. Причем в зону этой проверки входят и федеральные органы власти, и регионы. Оно же контролирует реализацию ежегодных посланий президента Федеральному собранию, других программных документов, общенациональных проектов. Кто следит за исполнительной властью (в том числе — в Петербурге) знает, что она живет в первую очередь в системе координат нацпроектов и указов президента.

«Информирует президента и руководителя администрации президента о результатах проверок и готовит на их основе предложения по предупреждению и устранению выявленных нарушений», — сообщает сайт Кремля о функциях управления. Согласно положению об этом ведомстве, устранение и предупреждение состоит в том числе в таких возможностях:

  • создавать комиссии с привлечением работников аппаратов полномочных представителей президента, федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сотрудников правоохранительных и контролирующих органов;

  • направлять работников управления на заседания правительства Российской Федерации;

  • вносить предложения президенту, правительству, федеральным и региональным органам власти «о привлечении к дисциплинарной ответственности государственных служащих», а также об их временном отстранении от должностных обязанностей;

  • вызывать должностных лиц для дачи устных и письменных объяснений по поводу неисполнения или ненадлежащего исполнения федеральных законов, указов, распоряжений и иных решений президента;

  • направлять в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации, органы внутренних дел Российской Федерации, органы федеральной службы безопасности и иные государственные органы материалы о выявленных нарушениях.

На практике управление может запрашивать и получать все необходимые материалы — от подразделений администрации президента, от федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, от организаций и должностных лиц. Его работники имеют право прохода во все здания, которые занимают органы власти и организации.

Насколько это весомая должность, говорит и недавняя история. В 90-х ее занимали Алексей Кудрин (затем — министр финансов, вице-премьер и глава Счетной палаты), Николай Патрушев (в будущем — директор ФСБ и секретарь Совбеза) и президент России Владимир Путин.

Даже не всегда точная Википедия в краткой характеристике Дмитрия Шалькова использует выражение неуклюжее, но в кадровом смысле перспективное: «российский политик и деятель спецслужб».

Женя Авербах
корреспондент
Александр Бастрыкин Следственный комитет Верховный суд Дмитрий Шальков
Комментарии
1
Гость
18 минут
Бастрыкин, при всём уважении к его достоинствам и достижениям - каратель. Его присутствие в составе верховного суда, а уж тем более - в качестве председателя выглядит какой-то насмешкой над правосудием. У Верховного суда совершенно другие функции и задачи, нежели то, чем занимался и занимается Бастрыкин всю жизнь - сейчас в СК, до этого в прокуратуре, а до этого по милицейско-партийной линии занимался исключительно "поймать и посадить", к судебной системе он вообще никаким боком. Но зато - однокурсник Владимира Владимировича. Этот не подведёт!
Читать все комментарии
