«Наша цель — не территории». Лавров — о прошедших переговорах Путина и Трампа на Аляске

На саммите российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа царила «очень хорошая атмосфера». Об этом 19 августа заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия 24».

«Там была очень хорошая атмосфера, и она отражена в заявлениях, которые сделали после переговоров президента Путина и Трампа», — сказал дипломат.

Он отметил, что было заметно, как Трамп и его команда «искренне» хотят достичь «долгосрочного, устойчивого и надежного» результата по украинскому кризису. При этом, по мнению главы МИД, европейская сторона не сильно заинтересована в разрешении конфликта.

«На тот момент [европейские лидеры] твердили на каждом углу, что только прекращение огня, после этого они будут продолжать поставлять Украине оружие», — заключил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что Россия никогда не стремилась захватывать чьи-либо территории, будь то Крым или Донбасс, цель — «защита русских, исторически проживающих на этих землях».

«Хочу еще раз особо подчеркнуть: мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики», — заявил министр.

Лавров добавил, что Москва не отказывается ни от каких форм работы по украинскому урегулированию — ни от двусторонних, ни от трехсторонних, однако любые контакты с участием первых лиц нужно готовить предельно тщательно. Помимо этого, министр заявил, что «без уважения безопасности России и в полной мере прав русских на Украине ни о каких долгосрочных договоренностях речи идти не может».

На Аляске 15 августа состоялась первая с июня 2019 года встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны обсудили мирное урегулирование конфликта на Украине, отношения США и РФ и вопросы мировой безопасности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел на саммит на Аляску в свитере с надписью «СССР», чем привлек внимание общественности.