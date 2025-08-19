«Было бы беспрецедентно»: госсекретарь США заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

«Президент [США Дональд Трамп] предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать для них такую встречу где-то, и это, конечно, было бы беспрецедентно. А если всё пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет уже встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы рассчитываем финализировать сделку. Это обсуждалось сегодня — как дойти до этой точки. Но уже сам факт, что Путин говорит: „Хорошо, я встречусь с Зеленским“, — это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом — это важно. Этого не происходило три с половиной года», — сказал Рубио.