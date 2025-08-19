«Было бы беспрецедентно»: госсекретарь США заявил о готовности Путина встретиться с Зеленским

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом политик заявил в эфире телеканала Fox News.
«Президент [США Дональд Трамп] предложил, чтобы Зеленский и Путин встретились. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать для них такую встречу где-то, и это, конечно, было бы беспрецедентно. А если всё пройдет хорошо, то, надеюсь, следующая встреча будет уже встречей президентов Путина, Трампа и Зеленского, где мы рассчитываем финализировать сделку. Это обсуждалось сегодня — как дойти до этой точки. Но уже сам факт, что Путин говорит: „Хорошо, я встречусь с Зеленским“, — это большое дело. Я не утверждаю, что они выйдут из той комнаты лучшими друзьями. Я не утверждаю, что они выйдут оттуда с мирным соглашением. Но я думаю, что сам факт того, что люди начинают разговаривать друг с другом — это важно. Этого не происходило три с половиной года», — сказал Рубио.
О месте встрече лидеров РФ и Украины пока ничего неизвестно. Президент Франции Эманюэль Макарон выразил мнение, что саммит должен состояться в Швейцарии.
Он подчеркнул, что «настаивает на Женеве», так как Швейцария — «нейтральная страна». Макрон заявил, что хотел бы, чтобы европейские лидеры тоже приняли участие в переговорах.
Reuters в свою очередь пишет, что местом проведения встречи может стать Венгрия. Этой информацией с изданием поделился высокопоставленный сотрудник Белого дома.
Накануне, 18 августа, в Белом доме состоялась встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, а после этого с руководителями европейских стран.
По итогам саммит Дональд Трамп сообщил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Лидер США обсуждал с президентом РФ подготовку к возможному саммиту между лидерами России и Украины.