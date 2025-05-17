В Турции рассказали, почему переговоры РФ и Украины зашли в тупик и что спасло ситуацию

Глава МИД Турции Хакан Фидан сидел во главе переговорного стола Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС











В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной 16 мая. Однако в один момент ситуация между представителями стран зашла в тупик, но турецкая сторона поспособствовала ее разрешению.

«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат», — поделился с CNN турецкий чиновник.

В результате обсуждений по урегулированию конфликта страны зашли в тупик. По словам турецкого чиновника, это случилось, когда Россия потребовала вывода войск ВСУ из новых регионов, а требование было выдвинуто «в контексте разговоров о прекращении огня».

Турецкая сторона в качестве посредника по урегулированию конфликта между странами подхватила ситуацию и предложила обмен пленными. В результате встреча прошла «более позитивно, чем ожидалось». Примечательно, что в ходе переговоров стороны «не использовали язык обвинений».