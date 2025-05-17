НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +11

2 м/c,

ю-з.

 755мм 62%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
«Ночь музеев» в Ярославле: афиша
Что за работы на площади
Переговоры в Турции
Платная хоккейная фан-зона
График отключения горячей воды
Массовое ДТП с Porsche
Новые оценки в школах
Что с баром в центре
Политика Переговоры России и Украины В Турции рассказали, почему переговоры РФ и Украины зашли в тупик и что спасло ситуацию

В Турции рассказали, почему переговоры РФ и Украины зашли в тупик и что спасло ситуацию

Турецкий чиновник заявил, что встреча прошла более позитивно, чем ожидалось

Написать комментарий
Глава МИД Турции Хакан Фидан сидел во главе переговорного стола | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАССГлава МИД Турции Хакан Фидан сидел во главе переговорного стола | Источник: Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

Глава МИД Турции Хакан Фидан сидел во главе переговорного стола

Источник:

Рамиль Ситдиков / POOL / ТАСС

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной 16 мая. Однако в один момент ситуация между представителями стран зашла в тупик, но турецкая сторона поспособствовала ее разрешению.

«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат», — поделился с CNN турецкий чиновник.

В результате обсуждений по урегулированию конфликта страны зашли в тупик. По словам турецкого чиновника, это случилось, когда Россия потребовала вывода войск ВСУ из новых регионов, а требование было выдвинуто «в контексте разговоров о прекращении огня».

Турецкая сторона в качестве посредника по урегулированию конфликта между странами подхватила ситуацию и предложила обмен пленными. В результате встреча прошла «более позитивно, чем ожидалось». Примечательно, что в ходе переговоров стороны «не использовали язык обвинений».

Напомним, что Россия и Украина встретились впервые за три года с начала СВО. Переговоры основывались на стамбульских встречах 2022 года. В результате встречи позиции сторон в целом совпали. В ближайшее время страны проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Подробности об итогах переговоров мы собрали в отдельном материале.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Россия Украина Турция Спецоперация Политика
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«И как это купить»: журналист пытается взять авто в кредит — почему он впадает в уныние
Анатолий Кузнецов
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление