В Турции рассказали, почему переговоры РФ и Украины зашли в тупик и что спасло ситуацию

В Стамбуле прошли переговоры между Россией и Украиной 16 мая. Однако в один момент ситуация между представителями стран зашла в тупик, но турецкая сторона поспособствовала ее разрешению.
«В момент, когда казалось, что ситуация зашла в тупик, мы предложили обмен военнопленными, который будет включать три категории — детей, гражданских лиц и солдат», — поделился с CNN турецкий чиновник.
В результате обсуждений по урегулированию конфликта страны зашли в тупик. По словам турецкого чиновника, это случилось, когда Россия потребовала вывода войск ВСУ из новых регионов, а требование было выдвинуто «в контексте разговоров о прекращении огня».
Турецкая сторона в качестве посредника по урегулированию конфликта между странами подхватила ситуацию и предложила обмен пленными. В результате встреча прошла «более позитивно, чем ожидалось». Примечательно, что в ходе переговоров стороны «не использовали язык обвинений».
Напомним, что Россия и Украина встретились впервые за три года с начала СВО. Переговоры основывались на стамбульских встречах 2022 года. В результате встречи позиции сторон в целом совпали. В ближайшее время страны проведут обмен пленными по формуле 1000 на 1000. Подробности об итогах переговоров мы собрали в отдельном материале.