Потребовалась операция: мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу

Мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Мэр Ярославля Артем Молчанов перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал 24 февраля в своем Телеграм-канале.

— Сейчас восстанавливаюсь после плановой операции на ноге, она прошла успешно, за что благодарю ярославских врачей! Это не мешает работе, но пока что тружусь в дистанционном формате. Все вопросы городского хозяйства на контроле, нахожусь на связи со всеми заместителями и директорами департаментов. Да и система городского видеонаблюдения позволяет всегда быть в курсе дел! — поделился глава города.

Судя по озвученным планам на неделю, Артем Молчанов в ближайшие дни готов окончательно вернуться в строй и принять участие в важных выездах — на перспективные территории для комплексного развития, объездах территорий районов вместе с главами администраций и других.