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Политика Потребовалась операция: мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу

Потребовалась операция: мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу

Как он себя чувствует

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52 комментария
Мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов попал в больницу

Источник:

Мэр Ярославля Артем Молчанов перенес операцию на ноге. Об этом он рассказал 24 февраля в своем Телеграм-канале.

— Сейчас восстанавливаюсь после плановой операции на ноге, она прошла успешно, за что благодарю ярославских врачей! Это не мешает работе, но пока что тружусь в дистанционном формате. Все вопросы городского хозяйства на контроле, нахожусь на связи со всеми заместителями и директорами департаментов. Да и система городского видеонаблюдения позволяет всегда быть в курсе дел! — поделился глава города.

Судя по озвученным планам на неделю, Артем Молчанов в ближайшие дни готов окончательно вернуться в строй и принять участие в важных выездах — на перспективные территории для комплексного развития, объездах территорий районов вместе с главами администраций и других.

Напомним, Артему Молчанову 45 лет. 11 ноября 2022 года он вступил в должность мэра Ярославля. До этого с января 2022 года работал заместителем председателя правительства Ярославской области.

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Комментарии
52
Гость
24 февраля, 15:49
Ярославцы выплеснули всю свою "любовь" к мэру. Только он не наш мэр, а депутатский.
Гость
24 февраля, 15:30
Дартоньян евраевский как же он будет плясать на масленица танцор диско мать его
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