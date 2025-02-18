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Политика Ярославский депутат, который хотел перейти из «Новых людей» в «Единую Россию», остался беспартийным

Ярославский депутат, который хотел перейти из «Новых людей» в «Единую Россию», остался беспартийным

Юрий Павлов объяснил, как так вышло

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10 комментариев
Ранее Юрий Павлов ушел из партии «Новый люди» | Источник: Ярославская областная думаРанее Юрий Павлов ушел из партии «Новый люди» | Источник: Ярославская областная дума

Ранее Юрий Павлов ушел из партии «Новый люди»

Источник:

58-летний депутат Ярославской области думы Юрий Павлов отозвал свое заявление с просьбой принять его в партию «Единая Россия». Об этом он рассказал в беседе с 76.RU 18 февраля.

— Сам так захотел — остаться пока беспартийным областным депутатом. Я имею на это право, потому что я одномандатной позиции. Хочу [поработать] без всяких политических игр, без всяких политических партий. Как работал для народа, так и собираюсь дальше продолжить, — рассказал он в беседе с нашим порталом.

В начале февраля появилась информация, что Юрий Павлов собирается перейти из объединения «Новые люди» (от этой партии он избирался в региональный парламент в 2023 году) в «Единую Россию». Теперь, согласно сайту облдумы, фракция осталась без «Новых людей».

Вместе с Павловым во фракции «Новые люди» состоял бывший руководитель регионального отделения Ярослав Шилов. Последний оставил депутатское кресло, став исполняющим обязанности главы Борисоглебского района.

Во фракции «Новые люди» в Ярославской областной думы не осталось людей | Источник: Ярославская областная думаВо фракции «Новые люди» в Ярославской областной думы не осталось людей | Источник: Ярославская областная дума

Во фракции «Новые люди» в Ярославской областной думы не осталось людей

Источник:

Юрий Павлов намерен продолжить работу с обращениями жителей. Напомним, он избирался от округа № 28, куда входят Большесельский, Угличский муниципальные районы и часть Тутаевского.

— Направлений в работе у меня очень много. Я каждый вопрос [жителей] отрабатываю. Если какой-то вопрос не получается отработать, допустим, это федеральные полномочия, то я обращаюсь к депутатам Госдумы, в Совет Федерации, администрацию президента. Я даю жителям обратную связь и объясняю, почему не удалось решить вопрос, — рассказал он. — На количестве обращений от жителей мой выход из партии точно не отразится.

<p>Юрий Павлов</p><p>Юрий Павлов</p>

За меня жители голосовали не как за партию, а просто как за человека.

Кто такой Юрий Павлов

Для многих Юрий Павлов запомнился по неловкой ситуации, случившейся в марте 2023 года. Ярославский депутат угодил в скандал с видео интимного характера. Неизвестные выложили в Сеть кадры, утверждая, что на них Павлов. Сам народный избранник тогда опроверг эту информацию, отметив, что те, кто опубликовал видео, просто шантажировали его и к происходящему он не имел никакого отношения.

Юрий Павлов родился в Ивановской области. Женат. Вырастил двоих детей. Основным увлечением являются семейные походы, спорт и охота.

Он получил образование в Московском университете экономики, статистики и информатики. Первая должность — заместитель председателя колхоза, затем был приглашен на пост управляющего сельскохозяйственным предприятием «Чебаково» в Тутаевском районе. С 2008 года он работал на руководящих должностях в МУП «АДС», ООО «Управляющая компания ремонтно-эксплуатационного управления города Тутаева».

По информации сайта Ярославской областной думы, по инициативе Павлова был восстановлен музей первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в селе Никульском.

В Ярославскую областную думу Юрий Павлов избирался трижды — в 2013, 2018 (дважды от «Единой России») и 2023 (от партии «Новые люди») годах. По последним данным, он работает депутатом на постоянной основе (то есть за зарплату), является заместителем председателя комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.

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Единая Россия Новые люди Партия Ярославская областная дума Депутат
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Комментарии
10
Гость
1 час
Отсутствие морали это тоже мораль
Гость
1 час
Ищет где больше дадут. Работает за зарплату - штаны протирает. Лишить всех депутатов зарплат. Должны быть идейные люди, а не зарплатчики.
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