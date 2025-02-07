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Политика «Ну ушел и ушел»: «Новые люди» прокомментировали переход своего депутата в «Единую Россию»

«Ну ушел и ушел»: «Новые люди» прокомментировали переход своего депутата в «Единую Россию»

Юрий Павлов может сменить фракцию в Ярославской областной думе

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11 комментариев
Юрий Павлов может поменять фракцию в ярославской думе | Источник: Ярославская областная думаЮрий Павлов может поменять фракцию в ярославской думе | Источник: Ярославская областная дума

Юрий Павлов может поменять фракцию в ярославской думе

Источник:

В партии «Новые люди» прокомментировали возможный переход своего депутата Юрия Павлова в Ярославской областной думе во фракцию «Единая Россия».

— Ну ушел и ушел, — кратко высказался руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Глеб Сальников.

Сейчас в партии на повестке дня более важный вопрос — кто в думе займет место бывшего руководителя регионального отделения Ярослава Шилова, который в начале февраля стал исполняющим обязанности главы Борисоглебского района. В партии уточнили, что, поменяв кресло депутата на должность чиновника, Ярослав Шилов сохранил членство в «Новых людях».

Решение о том, кто заменит его в региональном парламенте, будет принимать сама партия. Имя нового депутата озвучат чуть позже.

Напомним, информация, что Юрий Павлов может перейти из фракции «Новые люди» в депутатское объединение «Единой России», появилась 5 февраля. Сам Павлов пока ситуацию не комментирует. Однако руководитель фракции «Единая Россия» в ярославской думе Николай Александрычев подтвердил порталу 76.RU, что заявление от депутата к ним поступило — оно будет рассмотрено на заседании фракции 11 февраля.

Юрию Павлову 58 лет. Он родился в Ивановской области. Окончил Московский университет экономики, статистики и информатики. Трудовой путь начал в должности заместителя председателя колхоза. С 2008 года он работал на руководящих должностях в МУП «АДС», ООО «Управляющая компания ремонтно-эксплуатационного управления города Тутаева». Женат. Вырастил двоих детей.

В Ярославскую областную думу избирался трижды — в 2013, 2018 и 2023 годах. Ранее шел на выборы от «Единой России», а в последний раз — от партии «Новые люди». В настоящее время является заместителем председателя комитета Ярославской областной думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог. В марте 2023 года депутат угодил в скандал.

Неизвестные слили в Сеть видео интимного характера, утверждая, что на кадрах Юрий Павлов. Сам народный избранник тогда опроверг эту информацию. По его словам, никакого отношения к происходящему на видео он не имел, а те, кто опубликовал кадры, просто шантажировали его.

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Комментарии
11
Гость
1 час
Все они системные и служат олигархату и царьку
Гость
31 минута
Напёрсточники-Хамелеоны
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