Был участником скандала: ярославский депутат от «Новых людей» может примкнуть к «Единой России»

Юрий Павлов может сменить фракцию в региональной думе Источник: Ярославская областная Дума











Депутат Ярославской областной Думы Юрий Павлов может поменять фракцию. Появилась информация, что он собирается перейти из объединения «Новые люди» (от этой партии он избирался в региональный парламент в 2023 году) в «Единую Россию».

Вместе с Павловым во фракции «Новые люди» состоял также бывший руководитель регионального отделения Ярослав Шилов. Но с недавних пор последнего на посту лидера «Новых людей» сменил Глеб Сальников. А сам Ярослав Шилов оставил депутатское кресло, став исполняющим обязанности главы Борисоглебского района.

Юрий Павлов пока воздерживается от развернутых комментариев по вопросу смены фракции.

— Решения еще нет, поэтому никаких комментариев я дать не могу. У нас была фракция «Новые люди», но так как Ярослав Шилов сложил полномочия, фракция автоматом распалась. Поэтому я буду какое-то решение принимать, куда-то буду входить, — пояснил он порталу 76.RU.

Между тем в «Единой России» подтвердили, что заявление Юрия Павлова к ним поступило.

— Оно зарегистрировано. Решение по нему будет принято на заседании фракции «Единая Россия» 11 февраля. Моя личная позиция: Юрий Константинович всегда был настроен на позитивное отношение с «Единой Россией» и фракцией. Я смотрю на это позитивно, — отметил руководитель фракции «Единая Россия» в Ярославской областной Думе Николай Александрычев.

Напомним, Юрию Павлову 58 лет. Родом он из Ивановской области. Окончил Московский университет экономики, статистики и информатики. Трудовой путь начал в должности заместителя председателя колхоза. Затем был приглашен на пост управляющего сельскохозяйственным предприятием «Чебаково» в Тутаевском районе. По информации сайта Ярославской областной Думы, именно по инициативе Павлова был восстановлен музей первой женщины-космонавта Валентины Терешковой в селе Никульское.

С 2008 года он работал на руководящих должностях в МУП «АДС», ООО «Управляющая компания ремонтно-эксплуатационного управления города Тутаева». Женат. Вырастил двоих детей. Основным увлечением являются семейные походы, активное занятие спортом, охота.

В Ярославскую областную думу Юрий Павлов избирался трижды — в 2013, 2018 и 2023 годах. Ранее шел на выборы от «Единой России», а в последний раз — от партии «Новые люди». В настоящее время он работает депутатом на постоянной основе (то есть за зарплату), является заместителем председателя комитета Ярославской областной Думы по градостроительству, транспорту, безопасности и качеству автомобильных дорог.