В Ярославской области депутата назначили руководить муниципальным районом

Ярослава Шилова назначили и. о. главы района Источник: Михаил Евраев / Telegram











В Ярославской области исполняющим обязанности главы Борисоглебского района назначили Ярослава Шилова. Возглавлявшая местную администрацию с 2022 года Айнаш Кислякова завершила свою работу. Об этом вечером 4 февраля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Благодарю за труд на благо Борисоглебского района и Ярославской области, — говорится в его телеграм-канале.

Ярослав Шилов родом из Рыбинска, у него есть высшее юридическое образование. В 2023 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2023 года является депутатом Ярославской областной думы.

— Уверен, молодость, энергия, инициативность помогут ему успешно выполнять поставленные задачи по развитию района, а мы со стороны правительства региона всегда поддержим, — рассказал губернатор Михаил Евраев.