В Ярославской области депутата назначили руководить муниципальным районом

В Ярославской области исполняющим обязанности главы Борисоглебского района назначили Ярослава Шилова. Возглавлявшая местную администрацию с 2022 года Айнаш Кислякова завершила свою работу. Об этом вечером 4 февраля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
— Благодарю за труд на благо Борисоглебского района и Ярославской области, — говорится в его телеграм-канале.
Ярослав Шилов родом из Рыбинска, у него есть высшее юридическое образование. В 2023 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2023 года является депутатом Ярославской областной думы.
— Уверен, молодость, энергия, инициативность помогут ему успешно выполнять поставленные задачи по развитию района, а мы со стороны правительства региона всегда поддержим, — рассказал губернатор Михаил Евраев.
Недавно руководство сменилось и в региональном Министерстве конкурентной политики. Свой пост покинула Екатерина Набатова. На ее место назначили ярославну Марину Старостину.