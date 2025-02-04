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Политика В Ярославской области депутата назначили руководить муниципальным районом

В Ярославской области депутата назначили руководить муниципальным районом

Рассказываем, что известно про Ярослава Шилова

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Ярослава Шилова назначили и.&nbsp;о. главы района | Источник: Михаил Евраев / TelegramЯрослава Шилова назначили и.&nbsp;о. главы района | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ярослава Шилова назначили и. о. главы района

Источник:

В Ярославской области исполняющим обязанности главы Борисоглебского района назначили Ярослава Шилова. Возглавлявшая местную администрацию с 2022 года Айнаш Кислякова завершила свою работу. Об этом вечером 4 февраля сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

— Благодарю за труд на благо Борисоглебского района и Ярославской области, — говорится в его телеграм-канале.

Ярослав Шилов родом из Рыбинска, у него есть высшее юридическое образование. В 2023 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Государственное и муниципальное управление». С 2023 года является депутатом Ярославской областной думы.

— Уверен, молодость, энергия, инициативность помогут ему успешно выполнять поставленные задачи по развитию района, а мы со стороны правительства региона всегда поддержим, — рассказал губернатор Михаил Евраев.

Недавно руководство сменилось и в региональном Министерстве конкурентной политики. Свой пост покинула Екатерина Набатова. На ее место назначили ярославну Марину Старостину.

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