Сказочный Бали и тропические мошенники: как и зачем россияне отдают миллионы рублей незнакомым красоткам в Сети

Как мошенники обманывают россиян на миллионы рублей, используя красоток из России и Украины Источник: Татьяна Денисова / Vk.com, Анастасия Марусенко / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Я вообще не понимаю, как это получилось. Увидел у себя в Telegram какой-то канал про инвестиции, на который не подписывался. Там фотографии переводов больших сумм, какие-то графики с фондовых рынков и отзывы реальных людей с видео. Я и сам не понял, как потерял 50 000 рублей. обманутый мошенниками россиянин

Число россиян, потерявших миллионы и больше рублей в Telegram, растет. Мошенническая схема действует уже несколько лет и набирает обороты. Ее отличительная особенность в том, что мошенники показывают жертвам свое лицо, записывают убедительные видео и даже демонстрируют в кадре свои паспорта, хоть и поддельные. Но заявления в правоохранительные органы не помогают. Не приводят к успеху и другие попытки вернуть деньги.

MSK1.RU отыскал трех девушек, задействованных в мошеннической схеме. Мы нашли их настоящие имена, возраст и даже актуальное место жительства. Они уехали за границу, где силовикам будет сложнее их поймать. Но мы достали этих красоток. И даже лично пообщались с одной из них.

Как работает схема

Чуть подробнее о том, как всё устроено. Пользователь Telegram видит в списке своих чатов новый канал, на который он не подписывался. В названии что-то про инвестиции или заработок, на аватарке симпатичная девушка. Она постоянно записывает кружочки, показывая роскошную жизнь в тропических странах, обещает подписчикам финансовую независимость, горы денег и успешный успех.

Источник: Telegram

Помимо таких кружочков, посты канала состоят из отчетов о заработке колоссальных сумм, скриншотов с большими счетами в банках, переписок с «довольными клиентами», а также видеоотзывов реальных людей, которые якобы обогатились на этой схеме.

Многих это и правда завлекает. Люди пишут в личные сообщения администратору канала — якобы той самой красотке, которая записывает кружки в канал. Тут пользователи узнают об условиях заработка подробнее: нужно перевести автору канала не менее 50 000 рублей, а она через день вернет сумму в 4–6 раз больше. Жертве рассказывают, что его деньги используют для торговли на фондовом рынке. Часть прибыли переведут ему, а какой-то минимальный процент заберет себе «трейдер».

Источник: Telegram

На вопросы о гарантиях владелец аккаунта с симпатичной девушкой на аватарке отвечает, что ему нечего бояться, присылает фото паспорта (спойлер — поддельного), записывает кружочки и убеждает пользователя: он не прячет лицо, готов показать свои документы (хоть и ненастоящие), да и вообще — кто не рискует, тот не пьет шампанское.

Источник: Otzovik.com

Но тем, кто доверился красотке и перевел ей десятки тысяч рублей, в итоге приходится пить не шампанское, а валидол. В 100% случаев выплатить клиенту обещанный доход с фондового рынка не получается из-за каких-то проблем с банком. Так начинается вторая разводка — жертву просят оплатить комиссию, чтобы банк мог отдать деньги «трейдеру», а тот — перевести их клиенту за вычетом своего процента за работу. Удивительно, но многие верят и в это. И переводят мошеннику деньги на оплату мистической комиссии.

После этого мошенник либо перестает отвечать на сообщения, либо показывает свою истинную натуру и начинает оскорблять жертву. На этом этапе большинство пользователей уже понимают — их обманули.

«Я не думала, что меня можно развести»

Именно так мошенники развели риелтора Викторию из Саратова.

— Во-первых, я не знаю, как и кто меня подсоединил к этому инвест-проекту, к этому Telegram-каналу, — рассказывает она. — Я не знаю, кто меня туда добавил. Никто из пострадавших не знает, как туда попал. Во-вторых, в канале используются такие уловки, что ты хочешь сам это всё сделать, то есть ты хочешь быть частью этого. Я думала, что меня невозможно развести, потому что я сама риелтор и сама знаю, как и где кого-то обманывали, например. А тут я повелась.

Виктория долго изучала контент канала и в итоге решилась.

— Я отдала ей, по-моему, 50 тысяч сначала, — вспоминает пострадавшая. — Потом она говорит, для того, чтобы вывести деньги, надо заплатить еще 80 тысяч. Я заплатила. Потом она начала говорить, что платеж не прошел, еще что-то придумала там. В итоге я перевела еще 80 тысяч. В итоге у меня ущерб в районе 200 тысяч вышел. А некоторые люди им по полмиллиона подарили.

После этого Виктория поняла, что ее обманули.

— Полезла в интернет, почитала форумы, отзывы, — говорит риелтор. — Поняла, что попала на мошенников. Начала собирать людей, чтобы подать коллективные заявления и иск. Перед этим ходила в полицию. Мне там сказали, что это лотерея. Повезет — найдут мошенников. А может, и не повезет.

Источник: Otzovik.com

Со временем Виктория нашла других пострадавших. Они организовали чат в Telegram. Сейчас там более 50 участников — всех обманули в одном и том же канале с «инвестициями».

— Мы нанимали юриста, который помогал нам готовить заявления и иски, — вспоминает Виктория. — Но она потом исчезла. Одна из жертв смогла вернуть деньги, потому что у нее была зарплатная карта. И там как раз закон вышел, что банки мошеннические операции аннулируют. Но далеко не всем так повезло. Из полиции мне вообще не ответили.

Участники сообщества обманутых нашли настоящие соцсети той самой красотки из мошеннического канала и пристально следили за ее активностью. Они заметили, что несмотря на многочисленные заявления в правоохранительные органы, она спокойно прилетает с островов в Россию и обратно.

— Ее не задержали. Она в Telegram ведет несколько каналов. То она в корсете, то психолог, то еще что-то, — добавляет Виктория. — А в других своих соцсетях она говорила, что не имеет отношения к этим мошенникам, мол, они используют искусственный интеллект, подделывают видео с ее лицом, голос и всё такое.

Источник: Otzovik.com

«Иск всё еще рассматривается»

Оксана из Волгограда работает в сфере логистики. И тоже попалась на удочку мошенников — перевела 50 тысяч. Но ей повезло больше. Она написала заявление в полицию. Итогом стал иск прокуратуры в защиту обманутой. Документ был направлен дропперу, задействованному в мошеннической схеме. Это человек, которого аферисты просят принять средства от жертв на свой банковский счет, а затем перечислить большую часть злоумышленникам. Мошенники дают посреднику небольшой процент за то, что пользовались его картой.

Иск прокуратуры о неосновательном обогащении рассматривается в суде Владикавказа, так как дроппер проживает в Северной Осетии.

Источник: Otzovik.com

— Иск всё еще рассматривается, я не знаю, на какой там всё стадии, — сообщает Оксана. — Прокуратура им занимается. Иск был подан в рамках гражданского судопроизводства. Заявление в полицию вроде бы еще на стадии проверки.

Некоторые жертвы мошенников не верят в помощь правоохранительных органов или просто стыдятся обращаться с подобными заявлениями. Что-то из этого, вероятно, испытала Юлия из Биробиджана. Она тоже перевела аферистам 50 тысяч рублей, но никуда обращаться не стала. Объяснить причину бездействия нашему журналисту она не смогла.

Зожница из Удмуртии

Практически все пострадавшие от действий мошенников негативно высказываются в адрес правоохранительных органов, которые либо не отвечают на их заявления, либо выносят отказные материалы. Люди предполагают, что дело либо в невозможности установить настоящие имена мошенниц, либо в том, что они находятся в другой стране, куда силовики не могут «дотянуться» и найти там злоумышленников.

Во всех Telegram-каналах (их несколько), где красотка записывает кружочки и обещает высокий доход, ее представляют Ксенией. Правда, зачастую на видео она сидит в дешевых проводных наушниках. Видимо, и правда — копейка рубль бережет.

Источник: Telegram

— Ну а что касаемо усталости, если это, конечно же, была ночная работа, да, усталость есть. Не всё бывает идеально, — говорит Ксения на видео. — Но, конечно же, она проходит мгновенно, когда я вижу результаты, ваши восторженные отзывы. И мне круто понимать, что я помогаю людям, многим из вас. Поэтому открываю набор, возьму человек пять. Доведу до результата, увеличу ваш капитал с гарантией. Пишите мне, я расскажу, что можно делать и с какой суммы начать.

В роликах Ксения постоянно сидит в кафе или ресторане, а иногда просто стоит на фоне бассейнов, пальм и фонтанов. Казалось бы, типичный пейзаж практически любой тропической страны. Это может быть Малайзия, Шри-Ланка, Индия, острова вроде Мальдив или Сейшел.

Но всё не так сложно, как кажется. Большая часть видео, если не все, опубликованные в Telegram-каналах, сняты на Бали. Если быть точнее, то в городе Убуд. Если кто не знает, Бали — это остров в Малайском архипелаге, который входит в состав одноименной провинции Индонезии.

Вот, например, Ксения сидит за столиком в модном кафе. Там из плитки стены, в проемах между ними — металлические узорные изделия, плетеные светильники.

Источник: Telegram

Это заведение называется Melali Ubud и находится в Убуде по улице Сри Ведари.

Ресторан Melali Ubud, где фотографировалась Ксения Источник: tripadvisor.ru

В нем же она делала и фото с других ракурсов.

А вот она гуляет по другому заведению и вновь рассказывает о своих успехах на видео.

Источник: Telegram

— Доброе утро, друзья мои! Мое утро началось в любимом кафе, ресторане, магазине, — говорит Ксения на видео. — Смотрите, как классно выглядит он. И очень много работы на самом деле. Приехала сюда, чтобы не отвлекаться от домашних дел. И сейчас, благо, у меня есть в работе пара депозитов. Будьте на связи. Сообщу результаты. Ну и пока что открыт набор на новое инвестирование с классными доходами. Результаты очень классные. Поэтому торопитесь, занимайте свои места. Пишите мне прямо сейчас.

Любимое кафе из видео, оно же ресторан и магазин называется BitterSweet. Находится в известном многофункциональном комплексе PARQ UBUD с бассейнами, ресторанами, зонами SPA, фитнес-центрами и прочим.

Ресторан BitterSweet, где «трейдер» снимала видео Источник: tripadvisor.ru

Вы скажете: «Ну сняла она несколько видео в кафе Убуда. Как это поможет ее найти?». Не будем ходить вокруг да около. Героиня этих роликов живет там же — в Убуде — и совсем недалеко от кафе, где снимала видео.

Настоящее имя Татьяна, ей 38 лет, она родом из города Сарапула Удмуртской республики. Позже переехала в Ижевск, вышла замуж и стала матерью.

По Татьяне и не скажешь, что она может заниматься инвестициями Источник: Татьяна Денисова / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нам удалось связаться с ее бывшим супругом. Он признался, что в курсе нападок обманутых россиян на Татьяну, но в подробности этой истории не посвящен.

— Я слышал обо всём этом, но деталей не знаю. Мы давно не живем вместе, так что мне нечего сказать по этому поводу, — говорит он.

Несколько лет назад Татьяна, прихватив дочь, переехала в Убуд. Там она ведет блог по здоровому образу жизни, питанию и наули. Это техника в хатха-йоге, представляющая собой вращение мышц живота и динамический массаж внутренних органов. За деньги Татьяна учит этим практикам всех желающих.

Коуч даже обещает с помощью телесных практик на раскрытие сексуального потока вернуть ученицам оргазм Источник: Татьяна Денисова / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Вероятно, именно на островах Татьяна нашла нового мужчину. В соцсетях он подписывает себя Михаилом Кравченко. И тоже ведет блог в Telegram, называя себя тренером по самовыражению, мастером материального и духовного развития.

Татьяна живет на шикарной вилле. Но 26 июня на время своего отъезда она искала арендаторов в одном из местных чатов. Судя по историям в ее настоящем аккаунте Telegram, а также по сообщениям в других чатах, где она интересовалась оформлением визы в Китай, Татьяна собиралась покинуть остров.

Источник: Villa for Rent in Bali / Telegram

— Сдаю свою уютную, просторную виллу в Убуде на время отъезда с 2 июля (дата может корректироваться на 1–2 дня) на 1–2 месяца (по запросу), — писала Татьяна.

Как указано в объявлении, вилла включает в себя две спальни с большими кроватями и кондиционерами, две большие ванные комнаты, большую закрытую кухню-гостиную, Wi-Fi, вид на каньон и рисовые поля.

В сумму аренды включены оплата интернета, электричества и уборки один раз в неделю. А находится жилье на севере Убуда, в семи минутах от комплекса PARQ. Цена удовольствия — 12 миллионов в месяц. Предположительно, речь об индонезийских рупиях. В переводе на рубли это порядка 57 тысяч в месяц. Весной Татьяна также искала жильцов на время отъезда, но тогда цена была 13 миллионов.

Один из кружочков в мошенническом Telegram-канале был снят на вилле Татьяны.

Судя по количеству обманутых, доход мошенников от этого канала должен превышать несколько сотен тысяч рублей в месяц. И подобная вилла им будет вполне доступна. Но станет ли мошенница с такими доходами пользоваться проводными наушниками, продавать в чатах полку из дерева за 250 тысяч рупий (1200 рублей) и искать арендаторов на виллу на время своего отъезда? Как-то не вяжется с образом обеспеченной злоумышленницы, обманувшей тысячи россиян на миллионы рублей.

«Это делаю не я, а мошенники»

Всё дело в том, что Татьяна, вероятнее всего, такая же жертва мошенников, которые оказались гораздо изобретательнее, чем вы могли себе представить. По версии Татьяны, она не имеет никакого отношения к упомянутым выше каналам, а все видео и фото сняла по заказу неизвестных.

Судя по всему, «слава» настигла ее только через два года после появления этих Telegram-каналов. И эхо от количества обманутых дошло и до Бали. В одном из местных чатов она написала огромный пост-признание, в котором объяснила появление своего лица в мошеннических схемах.

Источник: Татьяна Денисова / Telegram

— Почти два года назад, по прилету на Бали, я, окрыленная магическим островом и его возможностями, в одном из чатов нашла предложение от девочки-фотографа посниматься на творческой основе, — написала Татьяна. — Всё прошло отлично, мы разговорились. И она предложила хорошо заработать, сотрудничая с ее другом, снимая всего лишь кружочки в Telegram. Меня интересовали только деньги, и, не задумываясь о последствиях, я записывала видео об инвестициях около двух месяцев.

Спустя какое-то время Татьяна поняла, что стала соучастницей мошеннической схемы. Ей и ее родственникам начали поступать гневные сообщения с угрозами от потерпевших.

— Я сразу остановилась, требуя вернуть деньги пострадавшим. На что они сразу удалили все переписки и свои аккаунты, — добавила россиянка. — У меня не осталось никаких скринов. На этом, к сожалению, они не остановились, а с уже существующими фото/видео до сих пор создают всё новые каналы, где именуют меня Ксенией, Ингой и так далее. Это делаю не я, а мошенники.

Источник: Татьяна Денисова / Telegram

Мы связались с Татьяной, и она подтвердила эту версию событий. Она рассказала, что переехала на Бали с уже бывшим мужем три года назад. Тогда у них испортились отношения, и на фоне этой ситуации Татьяна начала активно искать способы заработка.

— Одно из моих увлечений — это фотосессия. В чате я увидела пост о том, что девушка проводит творческую съемку для себя. Я откликнулась, — вспоминает россиянка. — Мы встретились, познакомились, сблизились. Оказалось, что у нас есть общий круг знакомых. И потом она мне предложила заработать.

Фотограф дала Татьяне контакты своего друга, который рассказал нашей собеседнице о том, что они запускают проект о торговле на криптобирже. Объяснили, как это работает, показали разные картинки и графики доходности, убедив, что это не лохотрон. И предложили стать лицом проекта.

— Я не разбираюсь вообще, ни разу не работала с криптой, — рассказывает Татьяна. — Я просто записывала кружочки по сценарию, который мне присылали. Полностью доверилась ему. Снимала около двух месяцев. Оплата была посуточная за каждый кружочек. Платили криптовалютой. В общей сложности за два месяца я получила 150–200 тысяч рублей.

По словам Татьяны, спустя пару месяцев ей начали писать потерпевшие. Она обратилась к тому самому мужчине, который платил ей за съемку. Тот сказал, что проект еще не запущен. Но Татьяна поняла, что всё это обман. Она потребовала удалить ее фото и видео, вернуть людям деньги, угрожая судами и полицией. В ответ мошенник удалил всю переписку, как и фотограф, которая их связала. По словам россиянки, скриншотов у нее не осталось.

— Недавно я летала в Россию, и дошло дело до того, что уголовный розыск нашел меня, — сообщает Татьяна. — Меня с дочерью сняли с поезда Ижевск — Москва и повезли в полицейский участок. Со мной лично было пять часов допросов. Я показала телефон для проверки, они всё проверили — и переписки, и фотографии. Всё в подробностях рассказала. Я рассказала всё как свидетель, после чего меня отпустили.

Были угрозы мне лично, обещали убить, зарезать, отобрать имущество. Бывшему мужу и родителям тоже угрожали. Татьяна Денисова

Версию Татьяны косвенно подтверждают ее же истории в Telegram. В некоторые дни, когда в мошеннических каналах продолжали выходить кружочки с Бали, она находилась вместе с дочерью у своих родителей в России. Конечно, эти видео тоже могли быть записаны заранее. Точно известно одно — люди продолжают терять деньги, доверяя симпатичному лицу Татьяны в многочисленных мошеннических каналах.

Еще одна ошибка мошенников — раз в несколько месяцев они выкладывают одинаковые посты с отчетами о доходах. На скриншотах и в сообщениях просто-напросто повторяются суммы. С точностью до цифры. То есть, контент в канале действительно публикуют по кругу.

Украина–Бали

Возможно, кейс каналов с образом россиянки в мире мошенников зарекомендовал себя с хорошей стороны. Иначе как еще объяснить появление десятков каналов-клонов с другими красотками. Эти ресурсы ведут в точности как упомянутые ранее — скриншоты переводов с большими сумами, красавица в кружочках и отзывы от левых людей.

Мошенники пошли немного дальше — теперь, чтобы отснятый ими контент с обещаниями от красотки не воровали конкуренты, они повесили на видео вотермарку с именем аккаунта, который ведет переписку от лица красотки Екатерины.

Источник: Telegram

Также злоумышленники минимизировали съемку в опознаваемых кафе и сделали больше фото и видео на улице, пляжах или в жилых помещениях. Но и тут оступились.

Некоторые из фото и видео в этом канале были сделаны в районе Переренан, что в часе езды от Убуда. Вот, например, на одной из фотографий красавица сидит в одном из итальянских ресторанов сети Bottega Italiana Berawa.

Но не будем долго останавливаться на островном общепите. На этих фото и видео никакая не Екатерина, а 30-летняя Анна. А если быть точнее, то Ганна Володимировна Марусева. Дело в том, что она уроженка Одессы.

Источник: Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В соцсетях она указывает, что живет в Барселоне, занимается веб-дизайном и UX-дизайном, создает лендинги. Это такие одностраничные сайты, в основном для продаж.

Источник: Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В резюме Анна указывает, что владеет русским, английским, итальянским и украинским языками, а также окончила Одесскую национальную академию пищевых технологий.

Источник: Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Последний пост в Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) был выложен еще в марте, а в VK Анна не заходила уже месяц.

Источник: Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Мы написали Анне в соцсетях, но она не ответила. Зато опубликовала историю с какой-то тусовки с подругами.

Источник: Анна Марусева / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Твоя жопа в моих руках»

Эти схемы — не предел изобретательности мошенников. Нашлись среди них те, кто пошел дальше. Они создали чат в Telegram по теме трейдинга и заработка в Сети. После приглашения в него пользователь видит кучу сообщений от аккаунтов с реальными именами и фотографиями, на которых хорошо видны лица людей.

Источник: Telegram

Эти пользователи постоянно пишут в чат, обсуждают погоду, политику, образование. Порой даже скидывают смешные картинки.

Раз в сутки в чате появляется администратор канала, которая рекламирует некую схему заработка. Также раз в сутки один из пользователей чата скидывает скриншот из мобильного банка, на котором показано поступление крупной суммы — от 100 до 300 тысяч рублей. И благодарит администратора чата за заработок.

Источник: Telegram

Мы попытались связаться с некоторыми активными пользователями этого чата, но почти все оказались либо ботами, либо фейками. Вот, к примеру, аккаунт некой Светланы, которая постоянно что-то пишет в чате. В никнейме — имя, фамилия и город — Санкт-Петербург.

Источник: Telegram

Мы нашли настоящую страницу Светланы в соцсетях и убедились, что это не ее аккаунт в Telegram. Мошенники просто скопировали личность жительницы Петербурга.

Вот еще одна активная пользовательница, подписанная как Анастасия Суворова. Оставляет довольно живые комментарии, присылает отчеты о заработке на «схеме».

Источник: Telegram

На самом деле девушку на фото с аватарки зовут Юлия, она — профессиональный визажист. И к аккаунту в этом чате не имеет никакого отношения.

Источник: Yandex.ru

Пользователь по имени Татьяна Погребняк поставил себе на аватарку фото Инны Зверевой из Москвы. Правда, в ее статусе в VK написано что-то про заработок на «дизайне человека»… Но это уже не наше дело.

Мы позвонили Инне, и она взяла трубку. И даже откликнулась на свое настоящее имя. Но когда корреспондент представился, сослалась на занятость и прекратила звонок.

Что же произойдет, если поверить в имитацию живого чата и отзывы «довольных клиентов», которые заработали на некой «схеме»? Мы написали администратору чата и попросили рассказать о принципе заработка. Незнакомка, которая представляется Оксаной, предложила вложить всего 2000 рублей (для начала). Но чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на какой-то сомнительной платформе для трейдинга.

Источник: псевдоплатформа для трейдинга

На сайте отсутствуют выходные данные, какая-либо информация о его создателях и компании, которая владеет биржей. Для имитации законности сервиса его создатели даже добавили пользовательское соглашение. В нем также отсутствуют любые опознавательные признаки авторов сайта, зато они без стыда и совести прямо пишут — всё это большая игра, а не заработок.

«Весь баланс, находящийся у пользователя в сервисе, считается игровым и не имеет никакого отношения к реальным деньгам и валютам, а вывод средств производится исключительно технической поддержкой, согласно текущему соглашению, — сказано в так называемом пользовательском соглашении. — Целью игры является соревнование пользователей в количестве игровых валют, пользователь не должен использовать сервис исключительно с целью получения выгоды в виде реальных денежных выплат. В ином случае пользователь может быть заблокирован в сервисе или получить отказ в осуществлении вывода с предупреждением или без такового. Игровой процесс не требует финансовых вложений пользователя, за исключением функции вывода средств».

Ко всему прочему интернет пестрит отзывами об аналогичных лжеброкерских сайтах, некоторые из которых имеют созвучное название. Пользователи рассказывают о своем опыте «сотрудничества», в результате которого они потеряли крупные суммы.

Добавим, что администратор чата в Telegram периодически присылает видеокружочки, на которых рассказывает о том, что отличает успешных людей от неудачников и тому подобное. На роликах можно отчетливо разглядеть ее лицо. Настоящее имя администратора — не Оксана, а Анастасия по фамилии Марусенко. Она тоже уроженка Украины, а точнее города Рава-Русская Львовской области.

Источник: Анастасия Марусенко / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В какой-то момент Анастасия переехала в Москву. Несколько лет прожила в Зеленограде. Работала в одной из известных российских авиакомпаний, потом была фитнес-тренером, профессионально увлекалась бодибилдингом, участвовала в соревнованиях.

Источник: Анастасия Марусенко / Vk.com

На старых фото Анастасии и на видео с той пользовательницей Telegram, которая называет себя Оксаной в мошенническом канале, не сходится только одно — родинка на подбородке.

Источник: Анастасия Марусенко / Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Но судя по странице Анастасии в Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), она удалила образование несколько лет назад. На последних фото с конкурса бодибилдеров ее подбородок сияет.

Источник: Анастасия Марусенко / Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, страницу в запрещенной соцсети девушка вела под именем Amanda Coupe (Аманда Куп). Пока просто запомним это.

Мужа Анастасии зовут Максим. Достоверно известно как минимум об одном ребенке, которого воспитывает пара. Что касается главы семейства, с 2015 по 2018 год он работал в Москве как индивидуальный предприниматель. Основным видом деятельности была указана «деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом».

Источник: Анастасия Марусенко / Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пользователи сервиса Getcontact неоднократно записывали его номер телефона как «Максим Чешские авиалинии», «Максим Шереметьево», «Максим Дьютифри» и аналогичными словосочетаниями. Вполне вероятно, что пара познакомилась в сфере авиаперевозок.

Сейчас Максим занимается обменом валют. Наименованиями по этой теме его телефон записывали куда чаще. Причем очень часто с упоминанием Бали, Пхукета, Чангу, Таиланда, а также других тропических островов, стран и городов в них.

В последнее время Максима часто можно заметить в чатах Telegram, посвященных обмену валют на Бали. Там он предлагал обменять доллары на USDT (это первый и самый популярный криптотокен на рынке с фиксированной ценой, привязанной к курсу американского доллара) и наоборот, искал продавцов юаней, фунтов стерлингов и других валют, менял наличку на виртуальные деньги. Причем сумма предлагаемой сделки доходила до 50 000 долларов (около пяти миллионов рублей по курсу на то время).

Также его номер часто записывали как «Муж Аманды» или «Max Stasya Coupe». Напомним, что Анастасия называет себя в запрещенной соцсети Амандой Куп. Не исключено, что этим именем она также может представляться кому-то на Бали.

Источник: Анастасия Марусенко / Facebook* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Под этим псевдонимом Анастасия также вела аккаунты в Instagram* (принадлежит организации Meta — деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) и Telegram, где назвала себя фитнес-тренером, живущим на Бали, и предлагала услуги по тренировкам. Оба аккаунта были заброшены в 2022 году.

Источник: Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Нам удалось найти настоящий и актуальный аккаунт Анастасии в соцсетях, который она ведет от своего имени. Кажется, Бали производит на многих женщин схожее впечатление. Бывшая сотрудница авиакомпании, экс-фитнес-тренер и бодибилдер стала… коучем.

Источник: Анастасия Марусенко / Instagram* (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Интеграционный коуч, нумеролог. Помогаю соединиться с телом, душой через коучинг, энергию и практики», — написано в шапке профиля.

Разумеется, большая часть постов ведет в закрытый Telegram-канал с интенсивом под названием «5 шагов к себе». Сейчас там восемь подписчиков.

Источник: Telegram

Мы также написали Анастасии, но она не ответила.

Отметим, что у нашей редакции нет оснований обвинять Анастасию и Анну в мошенничестве. Не исключено, что они, как и Татьяна Денисова, могли быть обмануты некими фотографами и получили деньги лишь за съемку контента, который сейчас используют в незаконных целях.

Остров притягивает мошенников?

Но почему по такому удивительному совпадению все три красавицы, имеющие отношение к мошенническим Telegram-каналам, оказались на Бали? Что за место притяжения, где встречаются духовные тренеры и… аферисты?

Объяснение этому есть у директора по развитию сервиса внешних цифровых угроз Solar AURA Александра Вураско.

— На Бали очень легко искать таких девушек-моделей, — объясняет эксперт. — И Бали — это символ успешного успеха и инфоцыганства. Я не могу ничего утверждать, я подозреваю, что этих девушек использовали. А Бали — просто очень удобное место, где можно искать людей, готовых на чем-то заработать. Можно в Москве на Патрики прийти, там тоже наснимать контента такого.

Что касается подобной схемы мошенничества, то, по словам Вураско — ей как минимум 10 лет.

— Организаторы подобных схем, как правило, находятся за пределами России, это не особенный секрет, — добавляет наш собеседник. — В России максимум подельники, ну, такие рядовые сотрудники, расходный материал. Почему это работает? Потому что это эффективно. И будет еще не один год работать, пока не поменяется глобально такая внешнеполитическая ситуация. Большинство таких преступлений совершается с использованием средств электронных коммуникаций. Вот и всё. Сама по себе схема не новая. Фейковые инвестиции существует лет десять точно, последние лет пять особо активно.

Ущерб только от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 миллиардов рублей. Об этом сообщал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в ходе выступления на совместном совещании совета по развитию цифровой экономики и совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации. Оценить объемы мошенничества в соцсетях, в том числе в Telegram, пожалуй, просто невозможно.

По мнению кандидата юридических наук, юриста, заместителя директора АНО «Центр развития законодательства» Дмитрия Матюшенкова, тех девушек, от лица которых ведется этот Telegram-канал, всё же можно и нужно привлекать к ответственности.

— Нужно четко понимать, что в любом преступном сообществе есть определенное распределение по ролям. И в отношении этой девушки Уголовный кодекс очень четко дает определение о соучастии, пособничестве, — сообщает эксперт. — То есть в данном случае человек своими действиями фактически способствовал совершению преступления. Исходя из характера роликов очевидно, что это какая-то мошенническая схема. Поэтому говорить о том, что она этого не понимала, ну это очень сильно покривить душой.

В то же время юрист понимает, почему правоохранители не спешат разбираться в этой истории.

— Процесс доказывания действительно будет сложный, — добавляет Дмитрий Матюшенков. — И самое главное, добраться именно до тех, кто стоит за ней, достаточно сложно, потому что, по всей видимости, эти люди, как правило, находятся за границей. И самое главное, что их защищает, это их анонимность. Сама девушка, скорее всего, подлинных имен этих лиц не знает. Здесь нужно не только взаимодействие с Бали, но, скорее всего, и подключать Интерпол. Возможно, работать с банками в той части, куда всё-таки уходили эти транши, потому что все денежные переводы мы отследить можем, и мы можем понять, куда они в конечном итоге ушли.

Совсем недавно мошенники придумали еще один способ обмана — теперь они могут позвонить под видом сотрудников известных маркетплейсов и предупредить о «подозрительных операциях», «возвратах средств» или «неполадках с аккаунтом».