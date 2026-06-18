НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

3 м/c,

южн.

 746мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 72,75
EUR 84,34
Загорелся автобус
В ДТП погибла многодетная мать
Советы по стройке от Цифрового бати
Эвакуировали 200 человек
Как следить за своим самочувствием
Экстренная посадка самолетов
Проверка «черного дождя»
Уголовное дело после драки в ТЦ
Афиша на неделю
Работа Как распознать скорые сокращения на работе: незаметные признаки того, что вас уволят

Как распознать скорые сокращения на работе: незаметные признаки того, что вас уволят

Объясняем, на какие изменения стоит обратить внимание

127
Начальство заранее начинает подготовку к увольнениям | Источник: Алексей Волхонский / V1.RUНачальство заранее начинает подготовку к увольнениям | Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Начальство заранее начинает подготовку к увольнениям

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Скорые сокращения на работе можно распознать за несколько месяцев до официального объявления. Так, стоит насторожиться, если открытые вакансии в вашей компании начали закрывать, а обязанности уволенных сотрудников перераспределять между оставшимися без прибавки к зарплате. Об этом рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Также о скорых сокращениях свидетельствуют внезапное урезание расходов на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, затягивание согласования планов на следующий квартал, частые закрытые совещания топ-менеджмента и аудит эффективности отделов внешними консультантами», — объяснил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

Поводами насторожиться могут стать и изменения сроков выплаты премий, бонусов или компенсаций за использование личного транспорта. Также эксперт назвал признаки того, что под угрозой находится конкретное рабочее место. К ним относятся ситуации, когда сотрудника исключают из цепочки согласования важных документов, отдают его ключевые или наиболее интересные задачи другим коллегам, резко сокращают объем работы.

По словам Трепольского, компании стремятся сократить затраты на персонал бэк-офиса, маркетинговых структур и отделов, чьи функции можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. Если ранее бизнес был готов скупать любых доступных специалистов, то сейчас акцент на удержание только ключевых сотрудников.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Работа Сокращение Зарплата Увольнение Сотрудник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
«Деньги — мотиватор»: вахтовик — о работе на Севере, зарплате и молодежи
Яков Феоктистов
Мнение
«Хулиганам они до фонаря»: учитель объяснил, почему новые оценки за поведение не спасут школы
Андрей Кузнецов
журналист MSK1.RU
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
«Тебя сканируют везде»: почему в Китае невозможно потеряться и как там живут без наличных — опыт туристки
Ирина Катигарова
Предприниматель
Рекомендуем