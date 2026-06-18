Как распознать скорые сокращения на работе: незаметные признаки того, что вас уволят

Начальство заранее начинает подготовку к увольнениям Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Скорые сокращения на работе можно распознать за несколько месяцев до официального объявления. Так, стоит насторожиться, если открытые вакансии в вашей компании начали закрывать, а обязанности уволенных сотрудников перераспределять между оставшимися без прибавки к зарплате. Об этом рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.

«Также о скорых сокращениях свидетельствуют внезапное урезание расходов на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, затягивание согласования планов на следующий квартал, частые закрытые совещания топ-менеджмента и аудит эффективности отделов внешними консультантами», — объяснил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».

Поводами насторожиться могут стать и изменения сроков выплаты премий, бонусов или компенсаций за использование личного транспорта. Также эксперт назвал признаки того, что под угрозой находится конкретное рабочее место. К ним относятся ситуации, когда сотрудника исключают из цепочки согласования важных документов, отдают его ключевые или наиболее интересные задачи другим коллегам, резко сокращают объем работы.