Как распознать скорые сокращения на работе: незаметные признаки того, что вас уволят

Скорые сокращения на работе можно распознать за несколько месяцев до официального объявления. Так, стоит насторожиться, если открытые вакансии в вашей компании начали закрывать, а обязанности уволенных сотрудников перераспределять между оставшимися без прибавки к зарплате. Об этом рассказал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский.
«Также о скорых сокращениях свидетельствуют внезапное урезание расходов на маркетинг, обучение, корпоративные мероприятия и канцтовары, затягивание согласования планов на следующий квартал, частые закрытые совещания топ-менеджмента и аудит эффективности отделов внешними консультантами», — объяснил Трепольский в разговоре с «Газетой.Ru».
Поводами насторожиться могут стать и изменения сроков выплаты премий, бонусов или компенсаций за использование личного транспорта. Также эксперт назвал признаки того, что под угрозой находится конкретное рабочее место. К ним относятся ситуации, когда сотрудника исключают из цепочки согласования важных документов, отдают его ключевые или наиболее интересные задачи другим коллегам, резко сокращают объем работы.
По словам Трепольского, компании стремятся сократить затраты на персонал бэк-офиса, маркетинговых структур и отделов, чьи функции можно автоматизировать с помощью искусственного интеллекта. Если ранее бизнес был готов скупать любых доступных специалистов, то сейчас акцент на удержание только ключевых сотрудников.