«Везде голяк или зарплата 30 тысяч»: нефтяник с престижным образованием не может найти работу и готова идти в сварщики

Девушка с двумя высшими образованиями не может найти работу. Из-за ипотеки готова даже устроиться в продуктовый магазин или отучиться на сварщика Источник: Мария Газимова / Vk.com

Престижное образование, как оказалось, не гарант сытой жизни. После вузов люди с дипломами точно так же не могут найти себе хорошую работу, а если и получается, то не всегда надолго. Особенно сейчас, когда даже крупный бизнес переживает непростые времена. Подобная история случилась с читательницей 72.RU — Марией Газимовой. Еще в прошлом году она работала в международной компании. А потом попала под сокращение и больше не смогла трудоустроиться по профессии. Теперь она готова выйти на работу даже садоводом в управляющей компании. О своем горьком опыте Мария откровенно рассказала в авторской колонке.

Мария Газимова Девушку с 2 высшими образованиями не берут на работу Мария работала в нефтяной отрасли, а потом попала под сокращение

Я коренная тюменка. Когда-то уехала учиться в Москву. Окончила РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, параллельно получила диплом о переподготовке по направлению «переводчик в сфере профессиональной коммуникации», вернулась в Тюмень, потому что считалось, что нефтянка здесь прет.

В известную международную компанию я устроилась в 2022 году. Работала там инженером по геологическому сопровождению бурения горизонтальных скважин. То есть я сопровождала бурение скважины, общалась с буровыми подрядчиками, общалась с заказчиками, чаще всего это были наши крупные нефтедобывающие компании. Профессия не из легких, потому что очень плотный график: у меня были и ночные смены по 12 часов, и дневные. Бывало так, что я работала три недели подряд без выходных. Чуть кукухой не поехала, но я не бросила работу, потому что она приносила хороший доход. К тому же я на это училась столько лет. А мое «миллениальское» воспитание просто не позволяло мне сначала не работать по диплому.

Но вот 19 ноября 2025 года — спустя три года после трудоустройства — меня увольняют. Просто в один момент. В кадрах так и сказали: «Мария, ничего личного. И, собственно, сдай, пожалуйста, пропуск и компьютер. Ах да, завтра уже можешь не приходить».

Меня попросили подписать заявление по соглашению сторон. Я прямо там же зарыдала, думала, как же лучше поступить. Можно было, наверное, пойти через процесс сокращения, но они как-то так очень настоятельно рекомендовали подписать мне это заявление. Вот как-то так, в один момент, я осталась без работы.

Хотя, если честно, первые тревожные звоночки появились еще в 2022 году, когда бомбанул очередной пакет санкций. Внутри компании уже ходили слухи о сокращениях, но сами мы почему-то были уверены, что первыми под удар попадем не мы, а разного рода офисные начальники с большими зарплатами. Ведь одно дело просто работать с бумагами, и совсем другое — заниматься непосредственно бурением.

Когда меня сократили, я думала, что дело во мне. Но уже через пару недель мне позвонил мой коллега и спросил: «Ну что, как там, на том берегу?» Оказалось, что его тоже сократили. А потом и другие бывшие коллеги потеряли работу.

Руководство объяснило это просто: «Извините, сейчас проблемы в компании, вы не попадаете в черный список, не переживайте, когда всё наладится, мы обязательно вас позовем обратно». Но, видимо, до сих пор не наладилось.

После сокращения, честно вам скажу, я была подавлена. Впереди Новый год, и я понимала, что сейчас найти работу по специальности будет практически нереально. Естественно, я начала обращаться за помощью ко всем своим одногруппникам, друзьям, бывшим коллегам. До этого я работала в российской нефтяной компании, но там тоже никого не брали, был стоп на прием кадров. Обошла все тюменские компании, но нигде не набирали сотрудников.

Тогда я решила пойти по второму своему диплому. Попробовала преподавать детям английский язык в детском центре. Но это была зима, дети всегда болели, в морозы они не ходили, а платили мне за это 250 рублей за человека. Так, заработав 5000 рублей за месяц, я поняла, что что-то здесь не так.

Еще до сокращения я в качестве хобби вела небольшой телеграм-канал, где делилась информацией о путешествиях. И вот, оставшись совсем без заработка, решила, что буду помогать людям организовывать поездки. Я официально устроилась в турагентство, в офис. Но и в этой сфере всё тяжело идет: у людей кризис, денег нет, многие в принципе боятся куда-то лететь из-за геополитической обстановки.

Поэтому продаж было немного и платили мне там, дай бог, МРОТ. Я поняла, что денег в этой сфере тоже особо нет. Поэтому прямо сейчас я сижу и заполняю на сайте «Работа России» заявление, хочу встать на биржу труда. Не знаю уже, что делать, если честно.

Я при поиске работы столкнулась с тем, что сейчас просто нет вакансий. Везде голяк или зарплата 30 тысяч рублей. Рассматривала вакансию ивент-маркетолога, но компания предпочла взять на работу человека с опытом.

На другом собеседовании мне отказали, когда узнали, что мне 28 лет, а это возраст, когда женщины собираются рожать. Поэтому пока с работой у меня не складывается.

Конечно, я бы хотела вернуться в свою профессию, но шансов на это сейчас практически нет. Что касается моих уволенных коллег, то они точно с такой же проблемой.

Я всерьез уже рассматриваю работу в супермаркете у своего дома или садоводом в управляющей компании. А еще думаю отучиться на сварщика. Им, судя по всему, хорошо платят.