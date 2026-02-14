Зумеров зря ругают? Как на самом деле ярославская молодежь влияет на рынок труда

Об этом рассказала руководитель Северо-Центрального региона hh.ru

Почему зумеров критикуют на работе и в чем их главное преимущество — в этом материале

«Зумер» стало самым часто употребляемым словом 2025 года по версии «Грамоты». И вправду, в соцсетях, кажется, не утихают обсуждения особенностей молодого поколения, которое умеет четко отстаивать личные границы, но порой оказывается не готово ко взрослой жизни.

Особенно остро разрыв поколений ощущают работодатели. Дискуссии о том, что представители поколения Z не умеют работать, чрезмерно эмоциональны и воспринимают критику как личное оскорбление, кажется, заполонили весь интернет.

Какие сильные и слабые стороны сотрудников-зумеров и как молодежь изменила рынок труда, рассказала в беседе с 76.RU директор Северо-Центрального региона hh.ru Ирина Котусенко.

«В этом поколении много открытости»

Таких сотрудников часто упрекают в том, что они не готовы к переработкам и жестким рабочим условиям. Насколько это соответствует реальности?

«Безусловно, каждое поколение отличается от предыдущего. Мое поколение отличалось от поколения родителей, ваше — от моего и так далее. Я не могу сказать, что на 100% верю в теорию поколений, но определенные характерные особенности действительно прослеживаются», — считает Ирина.

Если брать обобщенный портрет зумеров, в этом поколении много открытости, желания менять мир, использовать интеллект и работать через сообщество.

По словам эксперта, для зумеров важно чувство плеча и принадлежность к социальной группе. Отсюда внимание к корпоративной культуре и командам.

Ирина отметила, что у молодых сотрудников, как и у сотрудников любого возраста, есть сильные и слабые стороны. Однако в ряде случаев их нестандартный подход и свежий взгляд могут оказаться важнее формальных недостатков.

«У меня был опыт работы с маркетологом-зумером. С ней было непросто в части соблюдения сроков и пунктуальности, но плюсов у нее было настолько много, что они перекрывали эти минусы, — поделилась Ирина Котусенко. — У нее совершенно иной взгляд на задачи, другой полет мысли. Например, когда ставилась задача провести мероприятие про человекоцентричность, она превращала его в полноценный перформанс — и это было действительно круто».

Тренд на «гостинг»: что это такое

Если вести речь более предметно о сильных и слабых сторонах поколения Z, эксперт отметила, что их плюсы во многом соответствуют требованиям современного рынка труда.

«Среди сильных сторон — открытость, стремление к изменениям, инновационный подход и высокая цифровая грамотность. Те самые цифровые навыки, которые сегодня присутствуют почти в каждой второй вакансии, у зумеров есть практически с рождения», — прокомментировала Ирина Котусенко.

По ее словам, представители поколения Z по-новому выстраивают рабочие процессы, легко вовлекаются в командную работу и тянутся к сообществам. Это говорит о том, что они не замкнуты и умеют работать в коллективе. А умение работать в команде сегодня входит в топ востребованных навыков у работодателей.

Кроме того, зумеры не боятся доносить свои идеи до руководства и проявлять инициативу. Однако есть и зоны роста.

«Для них важно развивать обязательность и соблюдение договоренностей. Если задача поставлена, она должна быть выполнена в срок, особенно когда речь идет о работе с клиентами», — добавила эксперт.

Отдельной проблемой она выделила гостинг — ситуацию, когда сотрудник выходит на работу, проводит в компании несколько дней, а затем просто исчезает, не предупредив работодателя. По словам Ирины Котусенко, в 2025 году тренд на гостинг достиг максимальных значений.

Однако, несмотря на все плюсы и минусы, существует демографическая проблема в России: большое количество нетрудоспособных пенсионеров и нехватка молодых сотрудников, которые должны были прийти на смену. В ближайшие годы компаниям предстоит адаптироваться к новым реалиям кадровой политики.

Один из ключевых вызовов для HR в 2026 году — работа с разновозрастными командами. Нам в любом случае придется научиться объединять зумеров с поколениями X и Y.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
15
Гость
14 февраля, 12:12
Гостинг- это непостоянство с прогулами? Эфемизм типа отрицательеого роста?
Гость
14 февраля, 12:30
Хорошие дети были во все поколения .мечтали !но к сожалению наши таланты больше нужны заграницей ,чем у нас ,поэтому и уезжают
