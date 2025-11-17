Почему зумеры не хотят жениться и рожать детей? Ответ социолога

Зумеры не хотят жениться или почему создание семьи не в приоритете Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из обсуждаемых тем в последнее время — асексуальность молодого поколения. Замечена тенденция, что нынешние 20-летние парни и девушки не стремятся найти себе пару и создать семью. В приоритете: карьера, самореализация, личный комфорт. Психологи отмечают, что зумеры меньше вступают в интимные отношения.

Что стоит за таким поведением молодежи и почему они откладывают создание семьи? Об этом мы поговорили с социологом из Ярославля Сергеем Талановым.

Сергей Таланов — кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Почему зумеры не заводят семьи

По данным социолога Сергея Таланова, статистика показывает, что молодые россиянки всё чаще откладывают замужество и рождение детей: средний возраст выхода замуж — 27–29 лет, а рождения первого ребенка — около 30 лет. При этом врачи рекомендуют рожать первого ребенка до 24 лет.

Почему же современные молодые люди откладывают создание семьи и почему этот разрыв между биологическими рекомендациями и реальностью становится всё заметнее? Свое объяснение дает социолог Сергей Таланов:

«После распада Советского Союза каждый второй брак распадался, — объясняет в разговоре с 76.RU Сергей Таланов. — Для нормальной социализации ребенку нужны оба родителя. Если нет отца, а дедушки не доживают до пенсии, мужской модели поведения у ребенка просто нет.

По этой причине мужчины не просто не хотят создавать семью, им просто не привили правильную модель поведения. Сергей Таланов социолог

По словам эксперта, в таких условиях девочки становятся более самостоятельными, пытаясь компенсировать отсутствие мужской модели, а мальчики усваивают другую модель поведения. Молодые люди часто не понимают социальной роли мужчины как добытчика и кормильца. В обществе мужчина должен обеспечивать здоровье ребенка, его питание, режим дня, занятия спортом, передавать ценности — какие книги читать, а какие нет, а также материально поддерживать семью, обеспечивая жильем.

«Мужчины, выросшие в неполной семье, часто лишены этих моделей поведения. Поэтому они кажутся инфантильными», — пояснил Сергей Таланов.

Что влияет на разводы

Социолог отмечает, что уровень стресса, который испытывает ребенок при разводе родителей, почти так же велик, как при потере близкого человека.

«Вероятность развода для девочки, выросшей в неполной семье, около 70%. Для мальчиков это выражается в нежелании жениться: им кажется, что жить с девушкой и без брака вполне нормально. Для них семья — это ответственность, а этому их не научили. Часто их воспитывают бабушки, мамы или сестры, и мужская модель поведения в детстве отсутствует», — подчеркнул эксперт

Институт семьи и брака нужно укреплять. Мужчина должен усваивать модели ответственности и самосохранения, чтобы семьи были крепкими. Сергей Таланов социолог