НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

0 м/c,

 750мм 74%
Подробнее
6 Пробки
USD 81,13
EUR 95,10
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Проверь свои знания по географии
«Умные решения»
Влетел в стоящий грузовик
Кто претендует на новые пособия для семей
Какие грибы растут в ноябре
Погода на неделю в Ярославле
Власти призвали подготовить авто к зиме
Закрывают ДК им. Добрынина
Страна и мир Почему зумеры не хотят жениться и рожать детей? Ответ социолога

Почему зумеры не хотят жениться и рожать детей? Ответ социолога

Спойлер: всё дело в тенденции, начавшейся в 90-е

533
Зумеры не хотят жениться или почему создание семьи не в приоритете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗумеры не хотят жениться или почему создание семьи не в приоритете | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Зумеры не хотят жениться или почему создание семьи не в приоритете

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из обсуждаемых тем в последнее время — асексуальность молодого поколения. Замечена тенденция, что нынешние 20-летние парни и девушки не стремятся найти себе пару и создать семью. В приоритете: карьера, самореализация, личный комфорт. Психологи отмечают, что зумеры меньше вступают в интимные отношения.

Что стоит за таким поведением молодежи и почему они откладывают создание семьи? Об этом мы поговорили с социологом из Ярославля Сергеем Талановым.

Сергей Таланов — кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Почему зумеры не заводят семьи

По данным социолога Сергея Таланова, статистика показывает, что молодые россиянки всё чаще откладывают замужество и рождение детей: средний возраст выхода замуж — 27–29 лет, а рождения первого ребенка — около 30 лет. При этом врачи рекомендуют рожать первого ребенка до 24 лет.

Почему же современные молодые люди откладывают создание семьи и почему этот разрыв между биологическими рекомендациями и реальностью становится всё заметнее? Свое объяснение дает социолог Сергей Таланов:

«После распада Советского Союза каждый второй брак распадался, — объясняет в разговоре с 76.RU Сергей Таланов. — Для нормальной социализации ребенку нужны оба родителя. Если нет отца, а дедушки не доживают до пенсии, мужской модели поведения у ребенка просто нет.

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

По этой причине мужчины не просто не хотят создавать семью, им просто не привили правильную модель поведения.

Сергей Таланов

социолог

По словам эксперта, в таких условиях девочки становятся более самостоятельными, пытаясь компенсировать отсутствие мужской модели, а мальчики усваивают другую модель поведения. Молодые люди часто не понимают социальной роли мужчины как добытчика и кормильца. В обществе мужчина должен обеспечивать здоровье ребенка, его питание, режим дня, занятия спортом, передавать ценности — какие книги читать, а какие нет, а также материально поддерживать семью, обеспечивая жильем.

«Мужчины, выросшие в неполной семье, часто лишены этих моделей поведения. Поэтому они кажутся инфантильными», — пояснил Сергей Таланов.

Что влияет на разводы

Социолог отмечает, что уровень стресса, который испытывает ребенок при разводе родителей, почти так же велик, как при потере близкого человека.

«Вероятность развода для девочки, выросшей в неполной семье, около 70%. Для мальчиков это выражается в нежелании жениться: им кажется, что жить с девушкой и без брака вполне нормально. Для них семья — это ответственность, а этому их не научили. Часто их воспитывают бабушки, мамы или сестры, и мужская модель поведения в детстве отсутствует», — подчеркнул эксперт

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

Институт семьи и брака нужно укреплять. Мужчина должен усваивать модели ответственности и самосохранения, чтобы семьи были крепкими.

Сергей Таланов

социолог

Ранее мы спросили у социолога, почему женщины откладывают материнство. Причина в материальной нестабильности или есть влияние социума — читайте в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Роды Семья
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY3
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
30 минут
А мир и семья всегда меняются об этом и 50 лет назад говорили и сто и двести. Мы не знаем к чему мы идём.
Гость
45 минут
Даже читать не стала Только одно могу сказать не рожают потому что нет уверенности в завтрашнем дне страшно стало жить
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Каждого в шутку спрашивала: кто такой мистер Дарси? Как проходят быстрые свидания «для умных» — личный опыт
Екатерина Чижик
Корреспондент
Мнение
Улочки из «Аладдина» и миллионные штрафы. Отдых в Узбекистане — что посмотреть, что попробовать и сколько это стоит
Юлия Ляшова
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Это еще кто кому должен. Общественники хотят, чтобы домохозяйкам платили за их труд, — к предложению немало вопросов
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Ситуация хуже катастрофы»: крик боли и отчаяния агрария о судьбе сельского хозяйства в России
Сергей Соловьев
Сельское хозяйство
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление