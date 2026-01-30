НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Встретят с распростертыми объятиями: когда выгоднее всего искать новую работу

Аналитики hh.ru назвали ярославцам самое удачное время в году

414
Ярославцам рассказали, когда лучше искать работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославцам рассказали, когда лучше искать работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославцам рассказали, когда лучше искать работу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Аналитики hh.ru выяснили, какое время в году самое удачное для поиска новой работы — это периоды, когда фиксируется наибольшая активность на рынке труда. И они приходятся на февраль–апрель, а также на сентябрь–ноябрь.

«Февраль–апрель — начало финансового года, утверждение стратегии и бюджетов, выделяются средства на расширение команды. А в сентябре–ноябре запускают новые проекты, осваивают оставшиеся средства, корректируют штат по итогам полугодия», — рассказали в hh.ru.

Аналитики отметили, что в 2025 году в Ярославской области наибольшее количество вакансий было открыто в апреле. А самые высокие зарплатные предложения фиксировались в ноябре.

К декабрю активность по постоянному найму снижается: компании заняты подготовкой отчетов и стратегическим планированием. Однако спрос на частичную занятость и подработку резко растет.

А вот июль и август традиционно считаются «мертвым сезоном» для найма. Рекрутеры, руководители и соискатели уходят в отпуска. Количество вакансий на постоянную занятость снижается. Но есть и преимущество: конкуренция среди соискателей минимальна.

Из общих правил есть исключения. Например, в сфере ИТ найм более равномерный в течение года, в строительстве и АПК спрос на кадры растет с марта по октябрь, в торговле и логистике главный ажиотаж в декабре–январе из-за предновогоднего шопинга и доставки подарков, в туризме и гостиничном бизнесе пиковая нагрузка летом и в новогодние каникулы, когда поток туристов максимален.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Работа Вакансия
