Встретят с распростертыми объятиями: когда выгоднее всего искать новую работу

Аналитики hh.ru выяснили, какое время в году самое удачное для поиска новой работы — это периоды, когда фиксируется наибольшая активность на рынке труда. И они приходятся на февраль–апрель, а также на сентябрь–ноябрь.

«Февраль–апрель — начало финансового года, утверждение стратегии и бюджетов, выделяются средства на расширение команды. А в сентябре–ноябре запускают новые проекты, осваивают оставшиеся средства, корректируют штат по итогам полугодия», — рассказали в hh.ru.

Аналитики отметили, что в 2025 году в Ярославской области наибольшее количество вакансий было открыто в апреле. А самые высокие зарплатные предложения фиксировались в ноябре.

К декабрю активность по постоянному найму снижается: компании заняты подготовкой отчетов и стратегическим планированием. Однако спрос на частичную занятость и подработку резко растет.

А вот июль и август традиционно считаются «мертвым сезоном» для найма. Рекрутеры, руководители и соискатели уходят в отпуска. Количество вакансий на постоянную занятость снижается. Но есть и преимущество: конкуренция среди соискателей минимальна.