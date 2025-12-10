Власти захотели сократить рабочий день россиян с 8 до 6 часов

Сокращение рабочего дня поможет увеличить производительность труда Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рабочий день нужно сократить с 8 часов до 6. Законопроект об изменении Трудового кодекса в этой части сегодня внесла группа депутатов Госдумы на рассмотрение нижней палаты парламента.

«Проектом Федерального закона предлагается установить норму, согласно которой нормальная продолжительность рабочего времени при пятидневной рабочей неделе не может превышать 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели)», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Пропорционально предлагают сократить и рабочий день другим категориям сотрудников:

подростки моложе 16 лет (не более 20 часов в неделю);

работники от 16 до 18 лет (не более 24 часов в неделю);

инвалиды I и II групп (не более 24 часов в неделю);

женщины, работающие в сельской местности;

педагогические работники;

те, кто трудится на вредных или опасных работах (не более 24 часов в неделю).

Депутаты уверены, что сокращение рабочего дня увеличит производительность труда, обеспечит рост уровня жизни, уменьшит уровень стресса и выгорания у сотрудников. Также это позволит снизить уровень заболеваемости и сократит число больничных. Люди на этом фоне смогут уделять внимание дополнительному профессиональному образованию, чтобы повысить уровень своего дохода.

По мнению депутатов, новая норма даст возможность россиянам проводить освободившееся время с семьей, что благотворно скажется на демографической ситуации.

