У россиян забрали длинные майские праздники. Что случилось

Майские — традиционное время отдыха Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Майские праздники в 2026 году будут самыми короткими за 8 лет. Причина этого в том, что новогодние каникулы будут длинными. Подробности ТАСС рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Она подчеркнула, что в Трудовом кодексе установлено 14 праздничных дней в течение года. При этом они переносятся, если выпадают на выходные. Общее количество рабочих дней в 2026 году будет таким же, как и в 2025-м — 247.

Однако майские будут сильно отличаться от прошлых — в 2025-м мы отдыхали дважды по четыре дня. В этом году будет дважды по три дня. Четырехдневных выходных в 2026 году не повторится.

«В 2025 году у нас были длительные майские праздники. В 2026 году за счет достаточно длинных новогодних праздников у нас майские праздники составят: по случаю 1 Мая три выходных дня, по случаю 9 Мая мы тоже будем отдыхать три дня», — сказала депутат.

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Новогодние праздники, в свою очередь, получатся самыми длинными за несколько лет. Они продлятся 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

«Вместе с тем абсолютное большинство россиян разделяют точку зрения правительства о том, что новогодние выходные нужно делать длительными, поскольку зачастую это единственный праздник, когда вся семья <…> имеет возможность отдыхать, навещать родственников, путешествовать по России и за ее пределами и вообще — наслаждаться длинными выходными днями», — подчеркнула депутат.