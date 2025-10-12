НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
До 189 тысяч рублей в месяц: аналитики назвали топ высокооплачиваемых профессий в Ярославской области

Кому предлагают высокие зарплаты

В топ самых востребованных высокооплачиваемых профессий в Ярославской области за третий квартал 2025 года вошли разнорабочие, строители, специалисты категории транспорта и логистики. Такие данные озвучили аналитики сервиса «Авито Работа».

«Уверенный рост зарплатных предложений для бурильщиков и дальнобойщиков служит индикатором системного дефицита квалифицированного персонала в этих областях. При этом общее увеличение количества рабочих и линейных вакансий на 6% подтверждает устойчивость спроса на данные кадры, что напрямую связано с активностью в строительстве и добывающих отраслях», — рассказал директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков.

В среднем разнорабочим в Ярославской области предлагают 86 162 рубля. Самые солидные зарплаты, в размере 181 тысячи рублей, предлагают арматурщикам. По 151 тысяче и 142 тысячи рублей готовы платить автомалярам и шлифовщикам соответственно.

В категории транспорта и логистики самой востребованной позицией стал курьер со средним предлагаемым доходом 185 тысяч рублей. Больше курьеров получают только водители-экспедиторы — 189 тысяч рублей.

«Фактический доход курьера зависит от множества факторов: типа доставляемых товаров, графика работы, вида транспорта, количества выполненных заказов и сложности работы», — добавили в «Авито».

Ранее мы также публиковали список специалистов, которых остро не хватает в Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Зарплата Профессии
