Им предлагают по 150 тысяч: аналитики рассказали, каких специалистов не хватает в Ярославской области

Работодателям стало труднее искать рабочие руки

286
В Ярославской области остро не хватает рабочих и производственных специалистов. Об этом говорят данные hh.ru. В августе 2025 года в этих сферах было открыто около 4,4 тысячи вакансий — это почти половина от общего числа предложений на рынке региона.

«Почти каждая вторая вакансия в Ярославской области связана с рабочими и производственными профессиями», — сообщили аналитики hh.ru.

Большое количество предложений говорит о том, что работодатели сталкиваются с дефицитом кадров. Эта ситуация сказывается на росте зарплат. Как уточняют специалисты, для рабочих на предприятиях доход растет быстрее среднерыночного уровня.

«В целом по рынку Ярославской области за год (август 2025-го к августу 2024-го) медианная предлагаемая зарплата увеличилась на 12% — с 55 тысяч до 61,8 тысячи рублей. В производственных профессиях рост составил +15% — с 70 тысяч до 80,8 тысячи рублей, а в сегменте „Рабочий персонал“ — +16% — с 70 тыс. до 81,1 тысчи рублей», — рассказали в hh.ru.

Аналогичная ситуация с высоким спросом на рабочие вакансии на предприятиях подтверждается и на федеральном уровне. По мнению экспертов, в ближайшие 10 лет недостаток рабочих рук на рынке труда будет только расти. При этом «белых воротничков» заменит искусственный интеллект.

Вакансии в Ярославской области

Аналитики hh.ru составили список рабочих вакансий с зарплатами выше среднего уровня топ-менеджеров, чей доход, по данным на август 2025-го, составляет 121 тысячу рублей в месяц.

А вы пошли бы работать на завод?

Да
Я и так работаю на предприятии
Нет
Пока не знаю
Напишу в комментариях
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Работа на заводе Вакансия
Комментарии
1
Гость
39 минут
Теперь расскажите, где обучаю этим специальностям и чтобы сразу на работу взяли ? Всем нужны готовые специалисты с хорошим опытом, но обучать ни кто не хочет. Расплодили всяких юристов и менеджеров, довели, что профессия "рабочий" стала синонимом слова неудачник и рабочих им теперь не хватает. Вот кто бы обучил, да привёл
Читать все комментарии
