На российском рынке труда похолодало, а будет стужа? Компании готовятся к волне массовых сокращений и оптимизации

Компании стремятся искать эффективных сотрудников Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

На российском рынке труда похолодало, а будет стужа? Компании готовятся к волне сокращений и оптимизации

Российский рынок труда ощущает первые признаки «охлаждения». Согласно последнему обзору Банка России, количество компаний, готовящихся к сокращениям, резко возросло в 2025 году: с 6,9% в январе до 11,5% в июне. Это почти двукратный рост за полгода. Опрошенные MSK1.RU эксперты уверены: это не просто какое-то временное помутнение, а, увы, устойчивый тренд.

Вот лишь некоторые цифры из доклада:

доля предприятий, ожидающих стабильного числа занятых, возросла незначительно (с 62% до 65%), что не компенсирует существенное увеличение числа компаний, планирующих сокращения;

доля компаний, ожидающих увеличение зарплат, сократилась с 84% до 71%, а медианная оценка роста зарплат упала с 8,4% до 5,3%.

Ксения Юркова, руководитель рекрутинговой сети «ПроРабота», отмечает, что «гонка зарплат» сменилась «гонкой за эффективностью». Компании пересматривают свои стратегии в отношении персонала, делая акцент на развитии и перераспределении уже имеющихся кадров.

Для соискателей это означает, что увольнение «в никуда» может обернуться выходом на новую работу с меньшей зарплатой и менее стабильными условиями, отмечает эксперт. Карьера внутри компании становится приоритетом, а лояльность компании, адаптивность и готовность к переобучению становятся ключевыми компетенциями.

Юркова напоминает, что рынок труда — это живой организм, который постоянно меняется, подстраиваясь под экономику, технологии и запросы бизнеса. Эксперт считает, что происходящее сейчас не катастрофа, а естественный этап развития, который уже наблюдался в 2008, 2014 и 2020 годах, и после спадов всегда появлялись новые возможности, новые форматы работы и профессии.

Управляющий партнер компании Main Division (занимается техническим обеспечением и застройкой) Андрей Глушкин перечисляет причины, побуждающие бизнес к оптимизации штата: падение спроса, рост издержек, нехватка компонентов, отставание в технологиях и, наконец, общая неопределенность.

— Снижение покупательской способности населения вынуждает компании сокращать производство и, соответственно, численность персонала. При этом увеличение цен на сырье, материалы, энергию и транспортные услуги оказывает существенное давление на прибыльность предприятий, — говорит Глушкин. — Ну а нестабильная экономическая и политическая обстановка создает риски для бизнеса и затрудняет планирование на долгосрочную перспективу.

В результате компании все чаще вынуждены снижать затраты, в том числе за счет персонала, говорит эксперт.

— Сокращения затрагивают как малые предприятия, так и крупные, особенно в отраслях, где высока доля промышленных мощностей: машиностроение, добыча полезных ископаемых, аграрный сектор, химия, строительство, — отмечает Глушкин. — Особенно трудно становится в регионах, где и без того ограничено количество рабочих мест, а значительная часть занятых работает в уязвимых отраслях. Уже сегодня можно наблюдать замораживание найма, переход на неполную занятость, отпуска без содержания. Это позволяет бизнесу сохранить деятельность, но сопровождается дополнительной нагрузкой на оставшихся сотрудников и риском потери квалифицированных кадров.

Для наемных работников складывающаяся ситуация означает усиление конкуренции за рабочие места, уверен аналитик. Наибольшие риски — у тех, чьи компетенции устарели или легко заменяются автоматизированными решениями.

— Страшно не само изменение рынка, а застыть в старых представлениях. Лучшая стратегия сейчас — сохранять спокойствие, оставаться гибким и использовать этот период для профессионального роста, — советует Юркова. — Ведь следующий виток «кадрового голода» компаний неизбежен. И те, кто грамотно подготовится, окажутся в выигрыше.

В современных реалиях, по мнению Глушкина, повышаются требования к работникам: востребована гибкость, мобильность, готовность к переобучению. В выигрыше оказываются те, кто успел вложиться в развитие навыков и ориентируется на перспективные ниши — это IT, логистика, техобслуживание, управление, экология.

Для экономики в целом последствия неоднозначны, уверен Глушкин. Сдерживание роста зарплат помогает Центробанку бороться с инфляцией, создавая условия для смягчения денежно-кредитной политики. Но одновременно сокращение реальных доходов населения ослабляет потребительский спрос — а он остается одним из немногих внутренних драйверов в условиях внешних ограничений и санкционного давления. Особенно уязвимыми становятся монопрофильные регионы и территории.