Высокой зарплаты уже недостаточно. Эксперт — о том, что сейчас происходит в IT-сфере

Кадровый дефицит ощущается во многих отраслях, но в IT — особенно остро, считает директор по подбору персонала в «Авито» Анна Панова. Эксперт рассказала нашим коллегам из NN.RU, что сейчас происходит в сфере IT.
«Помимо кадрового голода, который усиливается всесторонней цифровизацией, еще один вызов — высокая скорость изменений, то есть вызов усиливается не только вопросом количества специалистов, но и их качеством. Важно, чтобы команда могла быстро адаптироваться к новым требованиям рынка», — отметила Анна Панова.
Одной лишь высокой зарплаты уже недостаточно, чтобы удержать сотрудников. По словам специалиста, компаниям нужно разрабатывать стратегию, где предусмотрен профессиональный рост работников и стабильность.
Также в числе трендов Анна Панова отметила внедрение искусственного интеллекта. По ее словам, ИИ-решениями уже пользуется более 70 российских компаний — всё это требует новых сотрудников.
«Больше всего не хватает специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, аналитики, дизайна пользовательского опыта, информационной безопасности и продакт-менеджмента. Большой спрос на специалистов уровней middle и senior, а также тимлидов», — рассказала директор по подбору персонала.
Анна Панова отметила, что сейчас компании меньше интересуются специалистами без практического опыта — особенно это касается начинающих разработчиков. Это не значит, что у джунов нет шансов, считает эксперт. Просто меняется подход к их обучению. Анна Панова привела в пример компанию «Авито», где стажеры с первого дня работают над реальными задачами.