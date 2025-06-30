Высокой зарплаты уже недостаточно. Эксперт — о том, что сейчас происходит в IT-сфере

Анна Панова выступила на конференции ЦИПР в Нижнем Новгороде Источник: Авито

Кадровый дефицит ощущается во многих отраслях, но в IT — особенно остро, считает директор по подбору персонала в «Авито» Анна Панова. Эксперт рассказала нашим коллегам из NN.RU, что сейчас происходит в сфере IT.

«Помимо кадрового голода, который усиливается всесторонней цифровизацией, еще один вызов — высокая скорость изменений, то есть вызов усиливается не только вопросом количества специалистов, но и их качеством. Важно, чтобы команда могла быстро адаптироваться к новым требованиям рынка», — отметила Анна Панова.

Одной лишь высокой зарплаты уже недостаточно, чтобы удержать сотрудников. По словам специалиста, компаниям нужно разрабатывать стратегию, где предусмотрен профессиональный рост работников и стабильность.

Также в числе трендов Анна Панова отметила внедрение искусственного интеллекта. По ее словам, ИИ-решениями уже пользуется более 70 российских компаний — всё это требует новых сотрудников.

«Больше всего не хватает специалистов в области искусственного интеллекта, машинного обучения, аналитики, дизайна пользовательского опыта, информационной безопасности и продакт-менеджмента. Большой спрос на специалистов уровней middle и senior, а также тимлидов», — рассказала директор по подбору персонала.