Готовила 20 дней по 6 часов. Торт декоратора стал лучшим на чемпионате мира по кондитерскому искусству: фото

Готовила 20 дней по 6 часов. Торт декоратора из Иркутска стал лучшим на чемпионате мира по кондитерскому искусству: фото Источник: Любовь Катькало / личный архив

Двое кондитеров-декораторов из Иркутска — Любовь Катькало и Иван Федаев — стали победителями чемпионата мира по кондитерскому и декораторскому искусству «Стань легендой». В этом году на конкурс заявилось более 800 участников из 37 стран, но сибиряки получили сразу два первых места. Корреспондент IRCITY.RU пообщалась с Любовью Катькало и узнала, что ей пришлось сделать для победы.

Чемпионат мира для кондитеров-декораторов «Стань легендой» проводит корпорация Cake Artist World. Она была создана пять лет назад для развития декораторского искусства, в нее входят самые талантливые и именитые кондитеры, которые работают по всему миру. Темой чемпионата в этом году стали сказки народов мира, а работы оценивали мировые звезды кондитерской индустрии.

С этим тортом Любовь Катькало завоевала первое место на мировом чемпионате кондитерского мастерства Источник: Любовь Катькало / личный архив Работа Ивана Федаева Источник: @my_cakehome / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Любовь Катькало в индустрию заказных тортов пришла случайно. До этого 10 лет работала в школе логопедом и завучем по воспитательной работе. После ушла в декрет и решила освоить что-нибудь новенькое. И теперь возглавляет подразделение в кондитерской компании.

Любовь Катькало освоила мастерство кондитера самостоятельно. До этого работала логопедом в школе Источник: Любовь Катькало / личный архив

— Сначала нас в команде было двое, всему учились сами. Потом потихоньку стали набирать специалистов и их обучать. У нас уже сформировался сильнейший коллектив, в котором почти нет людей с профильным образованием. Зато есть переводчики, учителя. Ваня, мой коллега, который тоже победил, вообще после армии к нам пришел, поэтому мы называем его нашим вэдэвэшником. У нас здесь нет институтов, которые выпускают декораторов, поэтому мы всё осваиваем сами. Мы самоучки, но посмотрите, какого уровня достигли, — говорит собеседница.

Любовь работает исключительно с пищевыми материалами и делает из них шедевры декора Источник: Любовь Катькало / личный архив

Она стала членом корпорации Cake Artist World два года назад и в их чемпионатах тоже участвует уже не впервые.

— Для меня это особый статус и особое звание, потому что в корпорацию попадают только лучшие специалисты кондитерской индустрии России и мира. В первый раз я участвовала в чемпионате в прошлом году, завоевала серебро, но очень хотелось победы. В этом году закрыла гештальт и получила золото. Но еще больше хотелось показать, доказать, что мастер из Иркутска, города, который не все знают, может демонстрировать такие достойные результаты, — замечает Любовь.

Недаром уже два года Любовь — член корпорации Cake Artist World, куда берут только лучших кондитеров Источник: Любовь Катькало / личный архив

По словам Любови, в этом году на чемпионат прислали около 350 работ. Она выступала в номинации «Ярусный торт» и выбрала образ птиц из райского сада.

— Тематику чемпионата мы знали с января — «Сказки и легенды народов мира». Я выбрала чудо-птиц: Сирин, Гамаюн и Алконост. Навеяно это было работами художника Виктора Васнецова, а также разными ремесленными проектами, для которых птицы райского сада всегда были традиционным мотивом. Эти образы хранят традиции русского и славянского искусства, наш характер и наши традиции. Поэтому я решила именно их изобразить, — признается Любовь.

Райские чудо-птицы на торте Любови Катькало Источник: @my_cakehome / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) У каждой — своя цветовая гамма, своя символика и удивительно выразительные лица Источник: @my_cakehome / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Декоратор рассказывает, что самым сложным было не только передать все эти образы, но и вписать их в геометрию торта, чтобы люди смогли рассмотреть их с разных ракурсов. Также нужно было не просто сделать рисунки и фигурки птиц, но и подобрать интересные детали, цветовые решения, поэтому Любовь использовала резьбу, орнаменты и определенную цветовую гамму.

— Изготовление заняло около 20 дней по 6 часов ежедневно. Каждая деталька, каждая роспись требовали много внимания и времени. Изначально казалось, что я смогу быстрее, но на практике приходилось совмещать подготовку к чемпионату с основной работой, поэтому процесс немного затянулся. Но я довольна тем, как всё получилось. Замысел удалось воплотить в полной мере, — не без гордости говорит собеседница.

Резьба и орнаменты на торте Источник: @my_cakehome / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Оказывается, внутри столь великолепного торта начинка не предполагалась: там были фальшярусы. Всё потому, что на чемпионате оценивают исключительно внешний декор, содержимое тортов — это уже для других состязаний. Кроме того, говорит Любовь, «живые» ярусы, то есть ярусы с начинкой, хранятся крайне недолго, а это может помешать воплотить всё задуманное в жизнь.

А вот так торт, принесший Любови победу, выглядит с другого ракурса Источник: @my_cakehome / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Но мы можем всё повторить на «живых» тортах, если потребуется. Замечу, что весь декор создан на основе пищевых материалов. Мы работаем с мастикой, айсингом, съедобным мхом, съедобной флористикой, шоколадом. И это порой вызывает трудности, потому что из пищевых материалов создавать что-то технически сложнее. Слепить из пластилина или полимерной глины можно что угодно, а ты попробуй сделать это из материалов, которые зависят от температуры, влажности и многих других факторов, — рассказывает Любовь.

Также кондитер добавляет, что такие чемпионаты для нее — не только престижные награды или уважение коллег. Это еще и возможность дать абсолютную свободу фантазии. В повседневности сделать это можно далеко не всегда.

Любовь признается, что для нее участие в таких чемпионатах — возможность выразить всю свою фантазию Источник: Любовь Катькало / личный архив

— Даже когда делаешь торт на заказ, всё равно часто сталкиваешься со стереотипами. Детям, например, обычно заказывают стандартные фигурки узнаваемых мультяшных персонажей. Для женщин — торт с цветами. Для мужчин — деньги или какая-то сугубо мужская атрибутика. Часто это всё что-то очень простое, привычное. Редко нам, декораторам, удается вот так включить фантазию и придумать что-то особенное, — признается собеседница.

Любовь отмечает, что среди конкурсных работ в этом году было действительно много достойных. Оттого и победа в этом чемпионате вызывает еще больше гордости. Кроме того, ответственности.

В следующем году Любовь также намерена участвовать в чемпионате и снова победить Источник: Любовь Катькало / личный архив

— Я же не саму себя представляла. Я представляла компанию и в очередной раз подтвердила, что у нас работают лучшие специалисты. Торты, которые мы создаем, очень важны для наших заказчиков, ведь они покупают их на самые значимые события своей жизни — свадьбы, дни рождения, корпоративы. Важно не только не испортить, но и сделать эти моменты еще лучше, ведь мы становимся к ним причастными, — рассуждает Любовь.