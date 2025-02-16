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Работа Зарплата — до 126 тысяч рублей: работодатели в Ярославле зазывают на работу сотрудников старше 45 лет

Зарплата — до 126 тысяч рублей: работодатели в Ярославле зазывают на работу сотрудников старше 45 лет

Топ-5 самых выгодных предложений с сайта бесплатных объявлений

764
8 комментариев
В Ярославле работодатели ищут сотрудников старше 45 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле работодатели ищут сотрудников старше 45 лет | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле работодатели ищут сотрудников старше 45 лет

Источник:

То, что сейчас происходит на рынке труда Ярославля, в областном Центре занятости населения в конце прошлого года назвали кадровой катастрофой. Проблема — в дефиците кадров. Теперь выбор у работодателей не велик, и поэтому, по мнению экспертов, компании уже активно присматриваются к категориям сотрудников, которых ранее брали не особенно охотно. В том числе, к людям за 45 лет.

Мы нашли на сайте «Авито» топ-5 вакансий для данной категории ярославцев с самыми большими зарплатами. Смотрим, кому работодатели готовы платить приличные деньги.

Заточник — 126 тысяч

На промышленное производство ищут работника с опытом от одного года, который будет заниматься заточкой режущих инструментов (фрез, режущих частей сверл, резцов и другого). Нюанс в том, что работать придется в Гаврилов-Яме сменами по 30–60 дней. При этом труд предусмотрен только в дневные часы. Жилье, комплексные обеды, спецодежда предоставляются бесплатно, также работодатель компенсирует проезд в обе стороны. Платят от 126 тысяч рублей за смену.

Специалист по продажам — до 64 тысяч

Мобильный оператор предлагает работу специалистом по продажам. В задачи сотрудника будет входить консультирование абонентов, помощь в выборе предложений от компании. График плавающий — пять рабочих дней и два выходных. Платить обещают от 52 до 64 тысяч в месяц. Также компания предоставляет ДМС со стоматологией, бесплатное обучение, оплату мобильной связи в пределах 1500 рублей, 30 дней отпуска.

Кассир на АЗС — до 55 тысяч

Сеть заправок приглашает на работу оператора-кассира, которому обещают платить до 3060 рублей за смену. В месяц, как указывает компания, можно получить 45–55 тысяч. В задачи сотрудника входит обслуживание клиентов по стандартам компании, работа на кассе, поддержание чистоты и порядка на АЗС, в торговом, подсобном помещении, туалете. Работать придется по графику: два рабочих дня и два выходных. Устройство по трудовому договору, предоставляется соцпакет, спецодежда, стажировка на рабочем месте. Можно выбрать место работы ближе к дому. Компания готова принять сотрудника без опыта.

Рабочий на пиковочный станок — до 55 тысяч

Ярославское швейное предприятие ищет опеpaтopа нa пикoвочный стaнoк. Готовы взять сотрудника без опыта. Платить обещают 48–55 тысяч в месяц. В обязаннoсти работника входит пикoвка пoдушeк и матраcов. Варианты графика: 5/2, 2/2. 8-часовой рабочий день. Компания предоставляет соцпакет, официальное трудоустройство, премии к праздникам.

Составитель поездов — от 51 тысячи

В железнодорожную компанию требуется составитель поездов со свидетельством о соответствующей квалификации. Зарплата — от 51 тысячи рублей. В обязанности входит организация и выполнение маневровой работы при формировании и расформировании составов, закрепление подвижного состава тормозными устройствами и их изъятие, обеспечение безопасности движения состава и сохранности груза. Компания предоставляет ДМС, санаторно-курортное лечение, служебное жилье или компенсацию найма, льготные и бесплатные железнодорожные билеты работникам и их несовершеннолетним детям.

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Комментарии
9
Гость
25 минут
Сейчас ЗП нужна от 180000₽, за 55000 сами с семьей своей выходите и вкалывайте.
Гость
57 минут
на фото остановка вся разрисована рекламой наркоты - вот там и будет эта з/п у кого совести нет, до того момента пока оборотням не потребуется выполнение плана, тогда и сдадут им по братски вас
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