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Работа Кризис-2024 «Осложнаяет ситуация в стране»: директор Центра занятости сообщила о кадровой катастрофе в Ярославле

«Осложнаяет ситуация в стране»: директор Центра занятости сообщила о кадровой катастрофе в Ярославле

Что происходит на городском рынке труда

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36 комментариев

В Ярославле ощущается сильный кадровый голод

Кадровой катастрофой назвала то, что сейчас происходит на рынке труда Ярославля, директор областного Центра занятости населения Виктория Падерина. Проблемы сферы обсудили на общегородском заседании в мэрии 1 октября.

Почему не найти сотрудников

По словам Падериной, безработица в городе сейчас находится на рекордно низком уровне — 0,3%. Казалось бы, хорошо. Но у этого явления есть и обратная сторона — нехватка кадров, особенно квалифицированных.

— Идет стабильная тенденция на уменьшение количества безработных граждан. На сегодняшний день на учете в Центре занятости Ярославля состоит всего 969 человек. Это ничтожная цифра. Коэффициент напряженности — 0,1%. Это означает, что на каждого гражданина приходится порядка 10-11 вакансий. Снижение безработицы — это показатель неплохого состояния экономики. Но с другой стороны, дефицит кадров говорит о стагнации экономического роста, — отметила директор Центра занятости.

Уровень регистрируемой безработицы — отношение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения, к численности рабочей силы, в процентах.

Виктория Падерина подчеркнула, что это не региональная особенность, а федеральный тренд.

— Основная причина — демографическая, — объяснила она. — Осложняет ее текущая ситуация в стране. Я говорю про СВО и ужесточение миграционной политики. Все это определяет тот кадровый даже не голод, а кадровую катастрофу, которая на сегодняшний день образовалась.

Главные безработные — женщины с высшим образованием

По данным областного Центра занятости населения, усредненный портрет безработного гражданина в Ярославле выглядит так: это женщина с высшим образованием в возрасте от 30 до 49 лет. Правда, сейчас, когда соискателей мало, работодатели готовы обратить внимание уже на любых кандидатов.

— Если лет пять назад, когда речь шла про слабозащищенные категории, работодатель капризничал и мог обойти трудоустройство инвалидов, несовершеннолетних, людей возраста 45+, сейчас ситуация на рынке труда такова, что работодатель вынужден обращать внимание на любое предложение в виде рабочей силы. Теперь соискатель больше диктует условия на рынке труда, нежели работодатель, — пояснила Падерина.

Чего ждать дальше

На данный момент рынок труда города представлен 11 тысячами вакансий.

— Единственный выход для производственников — это модернизация, реструктуризация производства, потому что оперативных человеческих ресурсов в перспективе ближайших 15 лет не будет, даже если демографические инициативы дадут положительный эффект. Другой выход вряд ли появится. И у зарплатной гонки, которая сейчас происходит (когда высококвалифицированных специалистов начинают перекупать за счет повышения заработной платы), тоже есть обратная сторона. В результате мы получаем повышение стоимости товара или услуги, что не может длиться бесконечно, — подчеркнула директор Центра занятости населения.

При этом Виктория Падерина напомнила, что сейчас через службу занятости в поддержку работодателям предоставляются субсидии из бюджетов разных уровней. Например, федеральная казна выделяет деньги на обучение и повышение квалификации специалистов оборонно-промышленного комплекса. Также из федерального бюджета в течение полугода возмещаются затраты в виде минимального размера оплаты труда и перечислений в социальный фонд при привлечении на работу молодежи, инвалидов, мамочек с детьми. Из регионального бюджета работодатель может получить возмещение расходов на выплату зарплаты при трудоустройстве инвалидов и несовершеннолетних.

Напомним, мы делали репортаж из ярославского Центра занятости. В нем о том, кто и почему туда обращается. Ранее мы также рассказывали, как дефицит водителей автобусов уже отражается на жизни ярославцев.

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Комментарии
36
Гость
53 минуты
Нет ни какого дефицита кадров, просто капиталисты хотят, чтоб все работали за чашку супа и шапку сухарей. Достойные зарплаты предлагают только своим родственникам. Они скорее раззорятся и объявят себя банкротами, чем будут платить достойную РЫНОЧНУЮ зарплату работникам. Пока не будет хороших зарплат - не ждите хороших работников. Желающих работать за еду нет, дураки кончились.
Гость
1 час
Работников надо уважать и платить достойно
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