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Работа Кризис-2024 эксперт Острая недостаточность рабочих рук и мозгов. Как в 2025 году собираются решать проблему кадров в России

Острая недостаточность рабочих рук и мозгов. Как в 2025 году собираются решать проблему кадров в России

В стране почти 2 миллиона безработных, но работать просто некому

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7 комментариев

Нужны квалифицированные рабочие, которые смогут управлять роботами

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Подводя итоги года, президент России Владимир Путин сообщил, что уровень безработицы в стране находится на исторически низком уровне — 2,3%. При этом во многих европейских странах этот показатель превышает 7%.

Впрочем, Путин не стал переоценивать значение исторического рекорда: по словам президента, экономика России сталкивается с нехваткой квалифицированных рабочих рук.

Согласно данным Росстата, на начало ноября 2024 года в России насчитывалось более 1,8 миллиона безработных. Для сравнения: в начале 2022 года это число составляло чуть менее 3,2 миллиона. А, скажем, в 2009 году, после окончания мирового финансового кризиса, в России было почти 6,3 млн безработных, по данным Росстата.

Региональные различия в уровне безработицы также остаются заметными. Наибольшее количество безработных, по данным Росстата, зарегистрировано в следующих регионах: Дагестане (163 тысячи), Московской области (76 тысяч), Ингушетии (69 тысяч) и Москве (более 64 тысяч).

В Краснодарском крае безработных насчитывается 59 тысяч, а в Чечне и Ростовской области — по 52 тысячи. Санкт-Петербург также демонстрирует значительное число безработных — почти 48 тысяч, а в Алтайском крае их чуть менее 39 тысяч.

Наиболее высокий уровень безработицы к началу 2025 года наблюдался в Ингушетии, где этот показатель составляет 25,6%. На порядок выше, чем в среднем по стране. В то же время Москва демонстрирует самый низкий уровень безработицы в стране — всего 0,9%. Это говорит о том, что трудовые ресурсы для московской экономики фактически исчерпаны.

А что будет с кадровым дефицитом в 2025 году? Подвести итоги и дать прогноз MSK1.RU попросил экспертов.

Бизнес будет судорожно искать людей под конкретные проекты

— Наибольшая нехватка кадров сегодня наблюдается именно среди представителей рабочих профессий, так называемых синих воротничков, — отмечает гендиректор платформы для работы с самозанятыми Qugo Елена Усачева. — Такие специалисты, как токари, сварщики, фрезеровщики, автомеханики и крановщики, которых раньше готовили ПТУ, сейчас пользуются крайне высоким спросом. Если вакансии, не требующие специальных навыков (вроде курьерских услуг), еще можно закрыть временными исполнителями — мигрантами, пенсионерами или теми, кто ищет подработку, — то с профессионалами вроде крановщиков это уже не сработает.

Некоторые предприятия вынуждены нанимать новичков без опыта, обучать их самостоятельно и платить зарплату в период освоения профессии.

В общепите остро не хватает поваров и официантов, а в ретейле — продавцов-консультантов и мерчандайзеров. Схожая проблема наблюдается и в сфере ЖКХ. Казалось бы, использование внештатных исполнителей могло бы частично решить проблему, но сокращение потока трудовых мигрантов только усугубило ситуацию.

В 2025 году рынок альтернативной занятости продолжит расти, но заметно медленнее. Бизнес продолжит привлекать проектных исполнителей, поэтому будет сохраняться острая потребность в инструментах управления этими людьми.

Бизнес вынужден подстраиваться под неопытных зумеров

— К дефициту кадров привели демографическая яма 1990-х годов, эпидемия коронавируса, расширение ВПК, санкции, ослабление рубля и отток граждан на СВО. Хуже всего ситуация с кадрами в рабочем персонале, логистике и производстве, — говорит гендиректор сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатерина Агаева. — А ведь к 2031 году число трудоспособных россиян уменьшится еще на 2,3 миллиона.

Рынок труда меняется под зумеров (поколение конца 1990-х — начала 2000-х). Молодые люди требуют высокие зарплаты и гибкие условия труда, а также их не устраивает бюрократия и просиживание времени в офисе без задач. И в условиях кадрового голода компании подстраивают корпоративную культуру под подрастающих работников.

Бизнес вынужден адаптироваться и закрывать штат вчерашними выпускниками и специалистами без опыта. Рекрутерам всё сложнее найти грамотных специалистов за минимальные деньги. И в 2025 году борьба за кадры на рынке труда только усилится.

Остро не хватает работников склада и водителей

— Если говорить о логистической отрасли, то в 2024 году дефицит кадров в нашей сфере ощущается довольно остро, — оценил заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. — За 11 месяцев этого года потребность в работниках склада выросла на 28,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на водителей категории E увеличился на 41,8%, на водителей категорий В, С — на 41,8% соответственно.

России нужны врачи и айтишники

— Eсли узко посмотреть на текущую ситуацию, можно сказать, что не хватает таксистов, курьеров, дворников. Но если рассматривать вопрос более глобально, то сейчас востребованы и будут еще больше востребованы квалифицированные врачи, что показала еще пандемия, — говорит профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Изменение технологий потребует новых специалистов — инженеров и ИТ-специалистов, которые будут уметь разрабатывать и использовать искусственный интеллект, компьютерное зрение и т. д. Спрос на таких специалистов постоянно растет. В целом на рынке в 2025 году будут востребованы специалисты, которые готовы постоянно учиться, осваивать новые технологии, выполнять различные задачи.

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Дефицит кадров Нехватка специалистов Дефицит рабочих рук Проблема кадров
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Комментарии
7
Гость
1 час
Работать за билеты банка приколов и платить налоги ни за что которые идут не на нас желающих нет? Холопы вымерли и не размножаются в неволе? Чтобы быть бедным не обязательно работать! Работать до смерти за ЖКХ и пальмовую жрачку нет желающих? как то так✊
Гость
58 минут
Попробуйте платить.
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