Вытащили из-под плиты: учительница, пострадавшая при взрыве газа, выписалась из больницы

Сегодня, 27 августа, из больницы выписали женщин, пострадавших при взрыве газа в 10-этажном доме на улице Батова. Одна из них — школьная учительница Анна Щукина. Спасатели вытащили её из-под упавшей плиты. Свое спасение она называет чудом. Также женщина благодарна медикам за то, что быстро поставили её на ноги. Правда, мечта Анны выйти на работу 1 сентября пока не сбылась. Ей еще надо полечиться дома. Педагог передала слова поддержки своим ученикам.



— Всех учеников и особенно свой 10-й класс прошу не расслабляться, учить математику! Как только восстановлюсь — сразу вернусь на работу, — обратилась к детям Анна.