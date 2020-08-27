Вытащили из-под плиты: учительница, пострадавшая при взрыве газа, выписалась из больницы

Из больницы выписали пострадавших при взрыве газа в Ярославле
Сегодня, 27 августа, из больницы выписали женщин, пострадавших при взрыве газа в 10-этажном доме на улице Батова. Одна из них — школьная учительница Анна Щукина. Спасатели вытащили её из-под упавшей плиты. Свое спасение она называет чудом. Также женщина благодарна медикам за то, что быстро поставили её на ноги. Правда, мечта Анны выйти на работу 1 сентября пока не сбылась. Ей еще надо полечиться дома. Педагог передала слова поддержки своим ученикам.
— Всех учеников и особенно свой 10-й класс прошу не расслабляться, учить математику! Как только восстановлюсь — сразу вернусь на работу, — обратилась к детям Анна.
Женщину, как и многих других жителей пострадавшего дома, поселят в пункте временного размещения — в гостинице. За ней будут присматривать медики и психологи.
Напомним, при взрыве газа, который прогремел 21 августа в жилом доме на улице Батова в Ярославле, погибла хозяйка квартиры, где произошло ЧП, а также её соседи — 8-летний мальчик и его мама. Трех человек доставили в больницу — двоих с травмами средней тяжести и одного человека с гипертонической болезнью. Еще одному пострадавшему было назначено лечение на дому. Власти приняли решение выплатить травмированным по 200 тысяч рублей. Семьи погибших получат по миллиону рублей.