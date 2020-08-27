В депздраве рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газа в Ярославле

В департаменте здравоохранения Ярославской области рассказали о состоянии пострадавших во время взрыва газа в доме на улице Батова 21 августа. Новости хорошие.



— Всех сегодня выписывают, — сообщили в региональном департаменте здравоохранения.



После выписки люди смогут поехать в пункт временного размещения в гостиницу или остановиться у родственников.



Напомним, при взрыве газа погибла хозяйка квартиры, где произошло ЧП, а также её соседи снизу — 8-летний мальчик и его мама. Трех человек доставили в больницу — двоих с травмами средней тяжести и одного человека с гипертонической болезнью. Одному пострадавшему было назначено лечение на дому. Власти приняли решение выплатить травмированным по 200 тысяч рублей. Семьи погибших получат по миллиону рублей. Жители второго подъезда получат небольшие суммы за утрату имущества. По предварительной информации, в квартиры, которые менее всего пострадали, планируют вернуть жильцов. Но люди признались, что боятся заезжать в полуразрушенный дом.

