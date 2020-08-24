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Тема дняВ доме, где прогремел взрыв, разрешили жить

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Деньги получает не все: какую компенсацию дадут жильцам взорвавшегося дома в Ярославле

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Третий подъезд признали пригодным для жилья

Третий подъезд признали пригодным для жилья

Взрыв дома в Ярославле: сколько выплатят пострадавшим жильцам

Спустя трое суток после взрыва дома на улице Батова, 5 корпус 2 власти подсчитали, какие компенсации и за что выплатят пострадавшим жильцам. Эти деньги сложно назвать значимой помощью людям, лишившимся в один момент всего:

все собственники и зарегистрированные жильцы дома могут рассчитывать на адресную социальную помощь. Под этим подразумевается помощь вещами, продуктами и одеждой из благотворительного фонда;

  • детей и студентов обеспечат всеми учебными принадлежностями, болеющих — лекарствами;
  • жильцы пострадавших квартир из второго подъезда получат 10 742 рубля сразу на первоочередные нужды и 21 484 рубля компенсации за утрату жилья и имущества;
  • по 21 484 рубля получат те, кто физически пострадал во время трагедии, но не попал в больницу;
  • по 200 тысяч рублей получат трое женщин, попавших в больницу;
  • за каждого погибшего человека выплатят по одному миллиону рублей.

СЮЖЕТ

Взрыв дома в Ярославле Взрыв дома в Ярославле

Чтобы получить эти выплаты, нужно заполнить заявление. Сейчас это можно сделать в штабе, который развернут в гостинице «Которосль», где разместили 102 человека. Большая часть людей разъехались по родственникам. Сегодня вечером подробнее о получении выплат жителям расскажут в администрации Дзержинского района (встреча пройдет в 19 часов).

Уже известно, что после обследования дома, где просели перекрытия с шестого по первый этаж во втором подъезде, разрешили жить собственникам квартир из третьего подъезда.

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