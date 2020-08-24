Деньги получает не все: какую компенсацию дадут жильцам взорвавшегося дома в Ярославле

Спустя трое суток после взрыва дома на улице Батова, 5 корпус 2 власти подсчитали, какие компенсации и за что выплатят пострадавшим жильцам. Эти деньги сложно назвать значимой помощью людям, лишившимся в один момент всего:

все собственники и зарегистрированные жильцы дома могут рассчитывать на адресную социальную помощь. Под этим подразумевается помощь вещами, продуктами и одеждой из благотворительного фонда;