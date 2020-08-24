Деньги получает не все: какую компенсацию дадут жильцам взорвавшегося дома в Ярославле

Взрыв дома в Ярославле: сколько выплатят пострадавшим жильцам
Спустя трое суток после взрыва дома на улице
все собственники и зарегистрированные жильцы дома могут рассчитывать на адресную социальную помощь. Под этим подразумевается помощь вещами, продуктами и одеждой из благотворительного фонда;
- детей и студентов обеспечат всеми учебными принадлежностями, болеющих — лекарствами;
- жильцы пострадавших квартир из второго подъезда получат
10 742 рублясразу на первоочередные нужды и 21 484 рублякомпенсации за утрату жилья и имущества;
- по 21 484 рубля получат те, кто физически пострадал во время трагедии, но не попал в больницу;
- по 200 тысяч рублей получат трое женщин, попавших в больницу;
- за каждого погибшего человека выплатят по одному миллиону рублей.
СЮЖЕТ
Чтобы получить эти выплаты, нужно заполнить заявление. Сейчас это можно сделать в штабе, который развернут в гостинице «Которосль», где разместили
Уже известно, что после обследования дома, где просели перекрытия с шестого по первый этаж во втором подъезде, разрешили жить собственникам квартир из третьего подъезда.