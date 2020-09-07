«Горело всё. Вода горела»: ярославец рассказал, как спасал команду «Локомотива» во время катастрофы

«Он падает!»



— Около 16 часов на игру в Минск должна была вылетать хоккейная команда «Локомотив». Спортсмены прибыли примерно за час до вылета. Мы в тот момент находились на аэровокзале. Видели их, они прошли мимо нас и сели в самолет. Я видел, как самолет начинал разгоняться. В свое время я занимался в аэроклубе, летал на самолетах ЯК-52, представлял, какая скорость нужна для взлета. Но тут скорость не набиралась. Сразу было видно, что что-то идёт не так, что сейчас может произойти что-то чрезвычайное. Не думал, что самолет будет отрываться от земли. Он мог бы остановиться. Места для этого хватало. Но когда самолет все-таки оторвался, я понял, что он сейчас ляжет на крыло, и крикнул своим: «Он падает!» Мы прыгнули в уазик и поехали за самолетом. В этот момент услышали хлопок и увидели впереди огонь, — рассказал Александр Трудоношин.



Сизов стоял в воде и держал кого-то на руках



Через пять минут полицейские уже были на месте падения самолета.



— Там всё было в огне — река и трава, стоял запах топлива и жженой земли, валялись обломки самолета, в воде плавали кресла, останки тел, хоккейная экипировка, майки «Локомотива». На берегу толпились дачники. Они стояли и не могли понять, что произошло. Рядом был фундамент дома. И тогда было непонятно — был ли на этом месте дом и самолет его разрушил или нет (потом выяснилось, что дома не было). Я дал своим сотрудникам команду убрать всех от места катастрофы, так как была угроза взрыва. Мы с напарником Александром Махановым увидели в реке живого человека. Это был Александр Сизов. Он стоял по грудь в воде, примерно в трех-четырех метрах от берега, и держал на руках тело — судя по форме, одного из членов экипажа. Вокруг него все горело. Вода горела. Он находился в шоковом состоянии. Мы прыгнули в реку и помогли ему выбраться на берег. В какой-то момент он отпустил того, кого держал, и тот ушел под воду. Мы попытались его найти, но не получилось. Пытались найти других выживших — вокруг был дым, в воде муть, мы вытаскивали на ощупь останки тел. Вроде находишь кресло — а в нем только нога или рука… Никого живого больше не было. Вскоре прибыли спасатели, тоже начали извлекать тела. Через некоторое время вдалеке услышали крик, что нашли ещё одного живого человека. Это был Александр Галимов (через пять дней Галимов умер. — Прим. ред.).

