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В Ярославской области закрыли посадочную площадку, где на вертолёте разбился «оружейный барон»

Постановление вынесла прокуратура

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Вертолетную площадку на базе отдыха «Попов луг» прокуратура признала незаконной

Вертолетную площадку на базе отдыха «Попов луг» прокуратура признала незаконной

Ярославская транспортная прокуратура потребовала ликвидировать посадочную площадку для вертолетов на базе отдыха «Попов луг» в Переславском районе.

В феврале этого года здесь разбился частный вертолет, которым управлял костромской бизнесмен Андрей Шелестов. Момент аварии попал на видео.

Вертолет предпринимателя задел провода и рухнул. К счастью, сам мужчина выжил. Но в его действиях выявили нарушения и выписали ему штраф.

— Мы выявили нарушения при эксплуатации посадочной площадки. Установлено, что посадочная площадка расположена на земельном участке с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства. За всё время ее эксплуатации руководством общества необходимых мер к переводу земельного участка из одной категории в другую не принималось, — отметили в транспортной прокуратуре.

В итоге прокурор направил иск в суд с требованием запретить базе отдыха эксплуатировать площадку. Переславский районный суд Ярославской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Ход исполнения решения суда сейчас находится на контроле у прокуратуры.

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вертолеткатастрофаПопов луг
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