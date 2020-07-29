В Ярославской области закрыли посадочную площадку, где на вертолёте разбился «оружейный барон»

Вертолет предпринимателя задел провода и рухнул. К счастью, сам мужчина выжил. Но в его действиях выявили нарушения и выписали ему штраф.



— Мы выявили нарушения при эксплуатации посадочной площадки. Установлено, что посадочная площадка расположена на земельном участке с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства. За всё время ее эксплуатации руководством общества необходимых мер к переводу земельного участка из одной категории в другую не принималось, — отметили в транспортной прокуратуре.

