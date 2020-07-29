В Ярославской области закрыли посадочную площадку, где на вертолёте разбился «оружейный барон»

Ярославская транспортная прокуратура потребовала ликвидировать посадочную площадку для вертолетов на базе отдыха «Попов луг» в Переславском районе.
В феврале этого года здесь разбился частный вертолет, которым управлял костромской бизнесмен Андрей Шелестов. Момент аварии попал на видео.
Вертолет предпринимателя задел провода и рухнул. К счастью, сам мужчина выжил. Но в его действиях выявили нарушения и выписали ему штраф.
— Мы выявили нарушения при эксплуатации посадочной площадки. Установлено, что посадочная площадка расположена на земельном участке с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства. За всё время ее эксплуатации руководством общества необходимых мер к переводу земельного участка из одной категории в другую не принималось, — отметили в транспортной прокуратуре.
В итоге прокурор направил иск в суд с требованием запретить базе отдыха эксплуатировать площадку. Переславский районный суд Ярославской области удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Ход исполнения решения суда сейчас находится на контроле у прокуратуры.