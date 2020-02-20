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Происшествия

Под Переславлем-Залесским рухнул вертолёт

Подробности ЧП, кадры

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Вертолёт задел линии ЛЭП

Вертолёт задел линии ЛЭП

20 февраля около 15 часов в Ярославской области рухнул на землю вертолёт Robinson R44 I. Он взлетел с базы отдыха «Попов Луг», пролетев едва ли сотню метров. Происшествие случилось около деревни Веслево под Переславлем-Залесским. На борту был только 46-летний мужчина-пилот. 

— Мужчина госпитализирован в Переславскую ЦРБ. Возгорания после падения не было, — рассказали в Управлении МЧС по Ярославской области. 

Вертолёт задел линии электропередачи и упал, порвав провода и повредив лопасти. Деревня оказалась обесточена после ЧП. 

Пилот сам выбрался из салона&nbsp;

Пилот сам выбрался из салона 

— Врачи диагностировали травму ноги и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшего оцениваем ближе к удовлетворительному, возможно, он будет отпущен на амбулаторное лечение, — сообщил главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков.

В региональном правительстве сообщили, что уже восстановили электричество в Веслево. 

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крушение вертолетаВертолётПереславль-Залесский
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КОММЕНТАРИИ (3)

Иван
20 фев 2020 в 18:22

Да что с вертолетом-то?! Он поправится?

Гость
20 фев 2020 в 18:09

Если раньше проблемы были только на дорогах, то теперь и с воздуха может прилететь вдруг волшебник. Хорошо, что жив остался и никого не убил.