Под Переславлем-Залесским рухнул вертолёт

20 февраля около 15 часов в Ярославской области рухнул на землю вертолёт Robinson R44 I. Он взлетел с базы отдыха «Попов Луг», пролетев едва ли сотню метров. Происшествие случилось около деревни Веслево под Переславлем-Залесским. На борту был только 46-летний мужчина-пилот.

— Мужчина госпитализирован в Переславскую ЦРБ. Возгорания после падения не было, — рассказали в Управлении МЧС по Ярославской области.

Вертолёт задел линии электропередачи и упал, порвав провода и повредив лопасти. Деревня оказалась обесточена после ЧП.