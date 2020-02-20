За штурвалом упавшего в Ярославской области вертолета был «оружейный барон» из Костромы. Видео катастрофы

Вертолет с костромским бизнесменом на борту упал 20 февраля в Ярославской области

За штурвалом упавшего в Переславском районе Ярославской области вертолета «Робинсон-44», как сообщают костромские СМИ, был костромской бизнесмен Андрей Шелестов. Он управляет оптово-розничной сетью по продаже оружия. В его Instagram много видео с полетами на собственном вертолете. Последнее было выложено только 9 часов назад с подписью «На выставку».

В распоряжении ГТРК «Кострома» оказалось видео момента авиакатастрофы, снятое очевидцами. На нем видно, как взлетает вертолет, потом его начинает мотать, люди за кадром кричат. На этом видео обрывается.

- По данному факту Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, происшествие произошло 20 февраля около 15 часов около деревни Веслево под Переславлем-Залесским. Вертолет взлетел с базы отдыха «Попов Луг». По предварительной информации, он задел линии электропередачи и упал, порвав провода и повредив лопасти. Пилот остался жив, но получил травму ноги.

