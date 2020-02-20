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За штурвалом упавшего в Ярославской области вертолета был «оружейный барон» из Костромы. Видео катастрофы

Очевидцы сняли момент того, как вертолет начинает падать

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Вертолет с костромским бизнесменом на борту упал 20 февраля в Ярославской области

Вертолет с костромским бизнесменом на борту упал 20 февраля в Ярославской области

За штурвалом упавшего в Переславском районе Ярославской области вертолета «Робинсон-44», как сообщают костромские СМИ, был костромской бизнесмен Андрей Шелестов. Он управляет оптово-розничной сетью по продаже оружия. В его Instagram много видео с полетами на собственном вертолете. Последнее было выложено только 9 часов назад с подписью «На выставку».

В распоряжении ГТРК «Кострома» оказалось видео момента авиакатастрофы, снятое очевидцами. На нем видно, как взлетает вертолет, потом его начинает мотать, люди за кадром кричат. На этом видео обрывается.

Видео: ГТРК «Кострома»

- По данному факту Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», - сообщили в следственном управлении на транспорте СК России.

Напомним, происшествие произошло 20 февраля около 15 часов около деревни Веслево под Переславлем-Залесским. Вертолет взлетел с базы отдыха «Попов Луг». По предварительной информации, он задел линии электропередачи и упал, порвав провода и повредив лопасти. Пилот остался жив, но получил травму ноги.

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упал вертолетПереславль-ЗалесскийАндрей Шелестов
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
20 фев 2020 в 19:56

В Сирию к нашим полетел?

Гость
20 фев 2020 в 19:53

Ещё Артемий Лебедев говорил что практически все аварии с воздушным транспортом России , малым , это задели линии электропередач. Их трудно заметить и практически всегда без шансов.

Плотник Сергий
20 фев 2020 в 19:41

Дай дураку член стеклянный... Он и член разобьёт, и руки порежет....