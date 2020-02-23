«Одной проблемой меньше»: оружейный барон рассказал, как разбил вертолет в Ярославской области

Пилот рассказал, почему разбился вертолёт Фото: правительство Ярославской области, Андрей Шелестов / Instagram.com

Бизнесмен Андрей Шелестов, который был за штурвалом рухнувшего под Переславлем вертолёта, рассказал, как произошло ЧП. Мужчина в прямом эфире в инстаграме поблагодарил всех своих знакомых, которые переживали за его здоровье.

— Хотел поблагодарить за волну вопросов и беспокойства, — сказал Андрей Шелестов. — Не ожидал. К сожалению, такой хайп произошёл. У меня все хорошо, все здорово, немного похромаю и вперёд. К сожалению, не смог на выставке побывать. Произошло небольшое происшествие. Оно так очень резонансно звучит, что вертолёт упал. Не заметил я провод. Пришлось взлетать против ветра. Три провода между столбов я увидел, а четвёртый громоотводный — не заметил. На нём повис. После падения вертолёт восстановить не удастся, сам Андрей Шелестов получил травму ноги. Предприниматель сказал, что самое большое его разочарование в этом происшествии не потеря вертолёта, а люди.



— Вертолёт упал с небольшой высоты, но восстановлению он не подлежит — он из лёгкого метала, — рассказал бизнесмен. — Я как раз его менять собрался. Одной проблемой меньше — не надо искать покупателя, но надо искать новый вертолёт. Самое большое разочарование — люди, которые говорили: «Зачем ты летаешь — это опасно». Я дал им повод напомнить мне об этом.

Андрей Шелестов пообещал своим подписчикам, что впредь будет аккуратнее и даже задумался о том, чтобы нанять пилота, а не самому летать за штурвалом.

— Я даже не знаю, как сейчас на машине ездить, когда погода такая лётная, — говорит Андрей. — Хочется летать. Вертолёт — это хороший вид транспорта, он решал мне много проблем с перемещением — не надо стоять в пробках. Возможно, я возьму пилота, потому что когда много дел одновременно делаешь, голова загружена, и не столь внимательный.

