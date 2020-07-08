8 июля среда
СЕЙЧАС +31°С
usd 72.17
eur 81.47
Тема дняДевушка спасла мотоциклиста

Все новости

Все новости
Происшествия

Пропавшего в заброшенной деревни ярославца нашли мёртвым

Сергей Марков уезжал на заработки

2 071
2 Обсудить

Поделиться

Мужчина пропал 25 июня

Мужчина пропал 25 июня

В Ярославской области закончились поиски 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное.

Тело пропавшего волонтеры «Лизы Алерт» нашли вчера вечером.

— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.

25 июня мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес в Пошехонском районе. Родственница погибшего рассказала нам, что рядом с местом исчезновения Сергея есть заброшенная деревня Малиновка.

— По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.

Вчера в Ярославской области пропала 84-летняя пенсионерка Надежда Серпова. Женщина ушла в лес из дома в сельском поселении Каменниковское Рыбинского района. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

Ярославская областьпропал в лесу
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (2)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!