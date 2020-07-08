Пропавшего в заброшенной деревни ярославца нашли мёртвым

В Ярославской области закончились поиски 36-летнего Сергея Маркова из села Владычное.
Тело пропавшего волонтеры «Лизы Алерт» нашли вчера вечером.
— Найден, погиб. Приносим соболезнования родным и близким, — сообщили волонтеры.
25 июня мужчина уехал вместе с бригадой работать в лес в Пошехонском районе. Родственница погибшего рассказала нам, что рядом с местом исчезновения Сергея есть заброшенная деревня Малиновка.
— По предварительной информации, внешних признаков насильственной смерти нет, — уточнили в Следственном комитете Ярославской области.
Вчера в Ярославской области пропала 84-летняя пенсионерка Надежда Серпова. Женщина ушла в лес из дома в сельском поселении Каменниковское Рыбинского района. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.